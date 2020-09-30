4 aydır beklenen nakil gerçekleşti, Yağmur yaşama tutundu - Son Dakika

4 aydır beklenen nakil gerçekleşti, Yağmur yaşama tutundu

ANTALYA'da yaşayan lösemi hastası Yağmur Damla Yanık (19), yaklaşık 4 ay önce Almanya'dan gelen iliğin yaşanan aksilikler nedeniyle 2 gün önce nakledilmesi ile hayata yeniden tutundu.

4 aydır beklenen nakil gerçekleşti, Yağmur yaşama tutundu, System.String[]

ANTALYA'da yaşayan lösemi hastası Yağmur Damla Yanık  (19), yaklaşık 4 ay önce Almanya'dan gelen iliğin yaşanan aksilikler nedeniyle 2 gün önce nakledilmesi ile hayata yeniden tutundu. Yağmur, nakil gününü 'mavi' ve 'yeşil' olmak üzere 2 renge ayırdığını söyledi.

Antalya'da yaşayan Yağmur Damla Yanık, 2 yıl önce lösemiye yakalandı. Gördüğü tedaviyle hastalığı yenen Yağmur, enfeksiyon nedeniyle sol gözünü kaybetti. Bir süre önce de hastalığı yeniden nüksetti. Nakil olması gereken Yanık için aranan ilik Almanya'da bulundu. Genç kızla yüzde 99 uyumlu olan ilik, 5 Haziran günü Türkiye'ye getirilerek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırıldı. Nakil için hazırlıklara başlanırken, 10 Haziran günü yapılan tetkiklerde, enfeksiyon bulgusuna rastlanan Yağmur,  24 Temmuz günü de beyin omurilik sıvısı kaçağı nedeniyle ameliyata alındı.

'ALMANYA'DAN GELEN İLİKLE NAKİL OLDU'Bu nedenlerle 2 kez nakil ameliyatı ertelenen Yağmur Damla Yanık, 19 Eylül günü kök hücre nakil ünitesine girerek hazırlık rejimini tamamladı. 1 hafta süren nakil protokolünü başarıyla tamamlayan Yanık, 28 Eylül günü ise nakil ameliyatına alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından da Yağmur Damla Yanık, 1 ay izole bir odada kalacak.'BUGÜNÜ MAVİ VE YEŞİL DİYE İKİ RENGE AYIRDIM'Uzun zamandır beklediği kök hücre naklinin gerçekleştiğini ifade eden Yağmur Damla Yanık, "Çıkan aksilikler nedeniyle operasyon erteleniyordu. En son 24 Temmuz'da beyin omurilik sıvısı kaçağı olduğu tespit edildi ve ameliyat olunca nakil süreci bir kez daha ertelendi. Bugüne nasip oldu. Ben bugünü mavi ve yeşil olmak üzere iki renge ayırdım. Mavi benim için gökyüzünü anımsatıyor, özgürlük demek benim için. Yeşil de yaşam demek" diye konuştu.'HAYATA YENİDEN TUTUNDUM'Kök hücre naklinin küçük dünyalara büyük umutlar verdğini kaydeden Yanık, "Ben belki bu hastalığı yaşamasaydım, böyle düşünmeyebilirdim. Şu an tekrar dünyaya gelsem, ilk işim üç tüp kan vermek olurdu. Herkese sesleniyorum, sağlığınız yerindeyken böyle bir şey yapabilirsiniz. Ben hayata yeniden tutundum. Şu an izole bir odada 1 ya da 1,5 ay kadar gözlem altında kalacağım. Sonra eskisi gibi olacağım" dedi.'HER ŞEY YOLUNDA OLACAK'Nakil sonrası bazı tepkimelerin oluşabileceğini kaydeden Yanık, şöyle konuştu:

"Ateşimin yükselmesi, döküntüler, ilik savaşı, ishal gibi bazı durumlar görülebilir. İzole odada yemeğime kadar her şey steril olacak. Bazı aksiliklerin yaşanmaması için yakın takibe alınarak ilaç tedavisine başlayacağız. Kendi hücrelerimle donörümün hücreleri çok fazla savaşa girmediği sürece her şey yolunda olacak. Doktorlarıma minnettarım, haklarını asla ödeyemem. Benim de çok mücadelem var ama onların hakkını ödeyemem. Dua eden, yanımda olan herkese çok teşekkür ederim."


4 aydır beklenen nakil gerçekleşti, Yağmur yaşama tutundu
4 aydır beklenen nakil gerçekleşti, Yağmur yaşama tutundu
4 aydır beklenen nakil gerçekleşti, Yağmur yaşama tutundu
4 aydır beklenen nakil gerçekleşti, Yağmur yaşama tutundu
4 aydır beklenen nakil gerçekleşti, Yağmur yaşama tutundu

Antalya, Almanya, Temmuz, Lösemi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 4 aydır beklenen nakil gerçekleşti, Yağmur yaşama tutundu - Son Dakika

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