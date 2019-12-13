4 aydır haber alamadığı eşini arıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 aydır haber alamadığı eşini arıyor - Son Dakika

4 aydır haber alamadığı eşini arıyor

6 saat önce

Gaziantep'te 4 ay önce evden ayrılan eşinden haber alamayan adam, eşinin bir an önce evine dönmesini bekliyor.

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Gaziantep'te 4 ay önce evden ayrılan eşinden haber alamayan adam, eşinin bir an önce evine dönmesini bekliyor.


Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Ayfer Gül Şentürk, 4 ay önce eşi Cuma Şentürk ile tartıştıktan sonra evi terk etti. 7 yıllık eşini aramaya başlayan Cuma Şentürk, eşinin ruhsal sorunlar yaşadığını söyledi. 2 çocuk annesi eşine seslenen Şentürk, eşinin bir an evvel evine dönmesini istedi. Eşinin psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Şentürk, şunları dedi:


"Eşimin ruhsal sorunlar yaşadığını düşünüyorum. Psikolojik olarak sorunlar yaşıyor. Bir anne çocuklarını bırakıp da gidemez bence. Baskı altında mı, tehdit altında mı, biri zorla mı tutuyor? Bilmiyoruz. Ben merak ediyorum. Annemgil, kendisinin ailesi eşimi çok merak ediyorlar. Neredeyse biran evvel çıksın gelsin çocuklarının başına. İstiyorsa ben kendisiyle yaşarım, istemiyorsa alsın çocuklarını annesinin yanında kalsın. Ben kendisine hiçbir şekilde sıkıntı vermiyorum. Ben kendisini olurcasına düşünüyorum. Kendisin seviyorum, çocuklarımın annesidir. Kendisinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Eşimle ağız tartışması geçti aramızda. Bir ağız tartışmasıyla çocuğunu, kurulu yuvasını bırakıp gidemeyeceğini düşünüyorum. En son bir hafta önce kız kardeşimi aradığında hüngür hüngür ağlamış. Çocuklarını özlediğini söylemiş. Bir insan çocuklarını seviyorsa, çıkar çocuklarının başına gelir. Beni istemiyorsa, çocuklarını yanına alsın. 7 yıllık evliyim, eşimin psikolojik sorunlar yaşadığını düşünüyorum. 4 ay önce gitti ve iki defa geri geldi ama şimdi tekrar kayboldu. Sığınma evinde olduğunu söylüyor, ama oraya gittiğimizde orada kalmadığını söylüyorlar. Biz senin nerede olduğunu çok merak ediyoruz."


Ayfer Gül Şentürk'ün annesi Beyaz Yeşildal da torunlarının annelerinin yolunu gözlediğini dile getirerek, "Kızım eşiyle ağız tartışması yaşamış. Böyle tartışmalarda küsülüp sığınma evine gidilmez. Eğer sen anneysen iki çocuğunu al bir ev tutacağız, geç evine otur. Neredeysen çık gel kızım. Eşin senden özür diliyor. Sığınma evine gittik, seni orada bulamadık. Kızım gizleniyorsan, gizlenme çık evine gel. Birinin baskısı altındaysan yetkililere söyleyip, çaresini bulalım. Senin yüzünden bende sıkıntılar çıktı. O çocuklarını düşün. Oğlun ellerini açıp fotoğrafını bakıp, 'anne bizi niye bırakıp gittin' diyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:08 Kaynak: İHA
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