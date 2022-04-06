4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor - Son Dakika

Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır kapalı bulunan Ardahan- Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bilbilan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.
Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yolun Bağdeşen köyü mevkisine geldi.
Ekiplerce 2 bin 581 rakımlı bölgede, karla mücadele çalışması başladı.
Yer yer 2 metreyi bulan karda çalışma yürüten ekipler, 1 Aralık 2021'de kapatılan yolu 3 günde ulaşıma açmayı planlıyor.
Öte yandan yolun Artvin tarafından da karla mücadele çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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