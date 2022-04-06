4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor - Son Dakika
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4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor

06.04.2022 10:13
4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor

Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bilbilan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır kapalı bulunan Ardahan- Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bilbilan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yolun Bağdeşen köyü mevkisine geldi.

Ekiplerce 2 bin 581 rakımlı bölgede, karla mücadele çalışması başladı.

Yer yer 2 metreyi bulan karda çalışma yürüten ekipler, 1 Aralık 2021'de kapatılan yolu 3 günde ulaşıma açmayı planlıyor.

Öte yandan yolun Artvin tarafından da karla mücadele çalışması başlatıldı.

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Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor - Son Dakika


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