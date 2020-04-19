4 aydır kapalı yol, 14 günde kardan temizlendi - Son Dakika

MUŞ'ta 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan 22 kilometrelik grup yolu, 14 günlük çalışma sonucunda kardan temizlendi.

Kentte 2 bin 500 rakımlı Çavuştepesi çevresindeki 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı 22 kilometrelik Üçevler köy grup yolu kar yağışı ve fırtına sebebiyle aralık ayında ulaşıma kapandı. Düşük rakımdaki 47 kilometrelik alternatif yolla bölge köylerine ulaşım sağlanırken, il özel idaresi ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte kapalı kalan grup yolunda kar temizliğine başladı. Yer yer 6-7 metreyi bulan kar kalınlığıyla mücadele eden 3 iş makinesi ve ekipler, 14 günlük çalışmanın ardından 22 kilometrelik yolu kardan temizledi.

Özel İdare Genel Sekreteri Şehmuz Yentür, "Üçevler köy grup yolunda 14 gündür 3 iş makinesi ile yol açma çalışmalarını yürütüyorduk. Şu anda 22 kilometre uzunluğundaki yolun açılması işlemi tamamlandı" dedi. Köy ve mezralara giden yolun açılmasına sevinen köylüler, il özel idaresi ekiplerine teşekkür etti.