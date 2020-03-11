4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel 4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı - Son Dakika

4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

6 saat önce

4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı Yılın 6 ayı kar nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu, bu yıl erken açıldı.

4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

ARDAHAN - Yılın 6 ayı kar nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan- Ardanuç yolu, bu yıl erken açıldı.

Ardahan'ın Artvin'in Ardanuç ilçesi ile ulaşımını sağlayan 60 kilometrelik yolun 37 kilometresi, coğrafi şartlar ve çetin kış koşulları dolayısıyla yılın 5-6 ayı ulaşıma kapanıyor. Yolun 6 ay boyunca kapalı olması nedeniyle vatandaşlar, Artvin ili ile ulaşımı Ardahan- Şavşat güzergahını kullanarak sağlıyor.

Her yıl Nisan ya da Mayıs aylarında açılabilen Ardahan-Ardanuç yolu, bu yıl Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu, 11 Mart'ta açıldı. Yolun açılabilmesi için 8 kişilik ekip 2 greyder, 2 rotatif ve 1 kepçe kullanıldı.

Ekiplerin 6 günlük mücadelesi sonucu ulaşıma açılan yol sürücüler tarafından kullanılmaya başlandı.

4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

Ardanuç, Ardahan, Artvin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İrem Derici'yi taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 16:37:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]