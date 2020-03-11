4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
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4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

6 saat önce

Yılın 6 ayı kar nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolu, bu yıl erken açıldı.

4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı, System.String[]

Yılın 6 ayı kar nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan- Ardanuç yolu, bu yıl erken açıldı.


Ardahan'ın Artvin'in Ardanuç ilçesi ile ulaşımını sağlayan 60 kilometrelik yolun 37 kilometresi, coğrafi şartlar ve çetin kış koşulları dolayısıyla yılın 5-6 ayı ulaşıma kapanıyor. Yolun 6 ay boyunca kapalı olması nedeniyle vatandaşlar, Artvin ili ile ulaşımı Ardahan- Şavşat güzergahını kullanarak sağlıyor.


Her yıl Nisan ya da Mayıs aylarında açılabilen Ardahan-Ardanuç yolu, bu yıl Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu, 11 Mart'ta açıldı. Yolun açılabilmesi için 8 kişilik ekip 2 greyder, 2 rotatif ve 1 kepçe kullanıldı.


Ekiplerin 6 günlük mücadelesi sonucu ulaşıma açılan yol sürücüler tarafından kullanılmaya başlandı. - ARDAHAN

Ardanuç, Ardahan, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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