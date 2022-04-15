4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
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4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

15.04.2022 10:04
4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

Kar nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı.

Kar nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı.

Türkiye'nin güneyinde vatandaşlar denize girmenin keyfini sürerken, doğuda ise karla mücadele devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunu açmak için 9 gün boyunca süren çalışmalar sona erdi.

2 bin 580 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkiinde yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen sürdürerek yolun ulaşıma açılmasını sağladı.

Ekiplerin 9 günlük mücadelesi sonucu ulaşıma açılan yol sürücüler tarafından kullanılmaya başlandı. - ARDAHAN

4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı
4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı
4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı
4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı
4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

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Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı Türkiye'nin doğu kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor Türkiye'nin doğu kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor Soğuk hava etkili oluyor (2) Soğuk hava etkili oluyor (2)

Ardahan, Türkiye, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı - Son Dakika


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