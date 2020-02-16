4 aylık bebek, beşiğinde ölü bulundu - Son Dakika
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4 aylık bebek, beşiğinde ölü bulundu

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriyeli çiftin 4 aylık kız bebekleri Cudi Ragıp, beşiğinde ölü bulundu.

4 aylık bebek, beşiğinde ölü bulundu, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriyeli çiftin 4 aylık kız bebekleri Cudi Ragıp, beşiğinde ölü bulundu. Bebeğin, nefes borusuna mama kaçması nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Orkide Caddesi'ndeki evde yaşayan, Suriye uyruklu Muhsin- Hibe Ragıp çiftinin 4 aylık kız bebekleri Cudi Ragıp, annesi tarafından mama verildikten sonra dün gece beşiğine yatırıldı. Bu sabah Hibe Ragıp'ın uyandırmak istediği bebek tepki vermeyince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrolde Cudi Ragıp'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin, nefes borusuna mama kaçması nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. 4 aylık bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:23 Kaynak: DHA
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