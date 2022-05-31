4 AYLIK 'CİHANGİR', AYI BARINAĞININ 73'ÜNCÜ VE EN KÜÇÜK ÜYESİ - Son Dakika
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4 AYLIK 'CİHANGİR', AYI BARINAĞININ 73'ÜNCÜ VE EN KÜÇÜK ÜYESİ

31.05.2022 11:33

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 1 ay önce getirilen yavruyla barınaktaki bozayı sayısı 73'e yükseldi.

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 1 ay önce getirilen yavruyla barınaktaki bozayı sayısı 73'e yükseldi. Bilecik'in Söğüt ilçesinde tek başına bulunan yavru ayı, Milli Parklar ekiplerine teslim edilip ardından Ovakorusu Ayı Barınağı'na getirildi. 'Cihangir' adı verilen 4 aylık yavru ayı, barınağın maskotu haline geldi.

'Ayılara Özgürlük Projesi' kapsamında 1994 yılında sokaklarda insanlar tarafından dans ettirilirken toplanan 64 ayı, doğal ortamlarında yaşamaları için Türkiye'de tek olan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Geçen sürede son dansçı ayı Brütüs'ün de aralarında olduğu 64 ayı yaşlılığa bağlı nedenlerden ölürken, 61'i erişkin 11'i yavru ve ergen olmak üzere toplam 72 bozayının yaşadığı barınaktaki ayı sayısı, 1 ay önce getirilen yavru ayıyla 73'e yükseldi.

BÖLGE HALKI BULDU

Bilecik'in Söğüt ilçesinde doğada tek başına bulunan yavru ayı, bölge halkı tarafından Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada 'Cihangir' ismi verilen 4 aylık yavru ayı, barınağın en küçük üyesi olarak kayıtlara geçti. Cihangir'in bakımının titizlikle yapıldığını söyleyen merkez şefi uzman veteriner hekim Azizcan Sezer, "Bilecik'in Söğüt ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından doğada tek başınayken bulunmuş. Sonrasında Milli Parklar ekiplerimize teslim edilmiş. Oradan da Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'mize teslim edildi. Biz genel sağlık kontrollerini ve muayenesini gerçekleştirdik. Oldukça sağlıklıydı, sağlığı yerindeydi. Şu an tüm kontrolleri ve bakımları tarafımızca yapılıyor. Beslenme programına devam etmekteyiz" dedi.

GÜNDE 4 KEZ ÖZEL KARIŞIMLA BESLENİYOR

Bakıcısı İbrahim İbil'in hazırladığı özel karışımla, günde 4 kez beslenen Cihangir, diğer ayılarla birlikte yaşamaya başlamak için güç topluyor. Cihangir'in oldukça güçlü ve sağlıklı olduğunu söyleyen Azizcan Sezer, "Laktozsuz süt, bal, kefir, yumurta, meyve püreleri ve pelit yemden oluşan özel bir beslenme programını uyguluyoruz. Yaklaşık 1-1,5 ay daha bu besin programı devam edecek. Sonra hayvanımızı yavaş yavaş katı gıdaya geçireceğiz ve bulunduğu ortamdaki bahçe kısmına yani diğer ayıların içerisine salacağız. Merkezimizde hayatının sonuna kadar yaşamaya devam edecek" dedi. (DHA)

4 AYLIK 'CİHANGİR', AYI BARINAĞININ 73'ÜNCÜ VE EN KÜÇÜK ÜYESİ
4 AYLIK 'CİHANGİR', AYI BARINAĞININ 73'ÜNCÜ VE EN KÜÇÜK ÜYESİ
4 AYLIK 'CİHANGİR', AYI BARINAĞININ 73'ÜNCÜ VE EN KÜÇÜK ÜYESİ
4 AYLIK 'CİHANGİR', AYI BARINAĞININ 73'ÜNCÜ VE EN KÜÇÜK ÜYESİ

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Kaynak: DHA

Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Karacabey, Cihangir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 AYLIK 'CİHANGİR', AYI BARINAĞININ 73'ÜNCÜ VE EN KÜÇÜK ÜYESİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 AYLIK 'CİHANGİR', AYI BARINAĞININ 73'ÜNCÜ VE EN KÜÇÜK ÜYESİ - Son Dakika
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