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4 aylık eşini 20 yerinden bıçaklayarak katletmişti. - Son Dakika

4 aylık eşini 20 yerinden bıçaklayarak katletmişti.

16.02.2022 18:11

4 aylık eşini 20 yerinden bıçaklayarak katletmişti.

4 aylık eşini 20 yerinden bıçaklayarak katletmişti... Zanlının, babasının evine sığınan genç kadını sevgililer günü bahanesiyle kandırdığı ortaya çıktı

Öldürülen genç kadın gözyaşları içinde toprağa verildi

Yedi ay önce tanıştı, üçüncü ayında hamile kaldı, sevgililer gününün ertesi öldürüldü

Tutuklanan şüpheli kocanın daha önce darp ettiği için babasının evine sığınan karsını sevgililer gününü bahane ederek kandırdığı ortaya çıktı

BURSA - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen 4 aylık hamile genç kadının eşi ile 7 ay önce tanıştığı ortaya çıktı.

Tutuklanan şüpheli kocanın, daha önce kıskançlık sebebiyle darp ettiği için babasının evine kaçan genç eşini sevgililer gününü bahane ederek kandırıp eve götürdüğü ortaya çıktı.

7 ay önce 29 yaşındaki Kadir M. ile tanışıp dini nikah kıydırarak evlenen, evliliğinin 3. ayında da hamile kalan 19 yaşındaki Hazal Alpyörük sevgililer gününün ertesi günü eşi tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Karnındaki bebeği ile birlikte öldürülen genç anne memleketi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Ceazede 19 yaşındaki annenin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayın ardından gözaltına alınan koca Kadir M. emniyete götürüldüğü sırada "Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı" dese de genç kızın yakınları olayın sıradan bir tartışma yüzünden yaşanmadığını iddia etti.

Hazal Alpyörük'ün kuzeni Kamil Vermen olayı şu şekilde anlattı: Hazal, kocası Kadir M. ile 7 ay önce ailelerinin aracılığı ile tanıştı. Dini nikahla evlenen çift Bandırma'da Kadir M.'nin ailesi tarafından tutulan evde yaşamaya başladı. O sıralar Kadir M.'in uyuşturucu bağımlısı olduğunu kimse anlamadı. Hiçbir belirti göstermedi. Hazal evliliğinin 3 ayında hamile kaldı. Hamilelik sonrası Kadir M. eşini kıskançlıktan kapı dışarı salmadı. Birkaç kez yaşanan tartışma sonrası darp etti. Hazal dayanamayıp Bandırma'daki babasına şikayet edip onun yayına sığındı. Son 1 aydır babasının yanında kalıyordu" dedi.

"Sevgililer günü geçti eşimi göremedim"

Olay günü Kadir M.'nin sevgililer gününü bahane ederek kayınpederi ve eşini kandırdığını anlatan genç kadının Vermen, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"En son sevgililer gününde kayınpederi ile görüşmüş. 'Baba ben düzeldim. Eskisi gibi değilim. Eşimi seviyorum ve geri almak istiyorum' demiş. Baba görüşmelerine izin vermedi. 14 Şubat sevgililer gününün ertesi günü tekrar gelip 'sevgililer günü geçti. Ben karımı göremedim. Bugün çıkıp gezelim biraz' diyerek hem kızı hemde babasını kandırmış.

Hazal ile birlikte yaşadıkları eve gitmişler burada da tartışma çıkınca Hazal kendini balkona kilitleyip komşularından yardım istemiş. Kapıyı kıran Kadir M. kızı bıçaklamış. Ambulans geldiğinde kalbi durmuştu ama müdahale edip yeniden çalıştırdılar. Hastaneye giderken bir kez daha durmuş bir daha çalıştıramamışlar"

Bursa Adli Tıp Morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Hazal Alpyörük'ün cenazesi Önce Mustafakemalpaşa İlçesindeki baba ocağına getirilip burada helallik istendi. Daha sonra ilçe mezarlına götürülen genç kadın ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 4 aylık genç kadının yakınları Alpyörük'ü son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın Bandırma İlçe Savcılığınca yürütüldüğü yargılamanın da Bandırma adliyesinde olacağı bildirildi.

4 aylık eşini 20 yerinden bıçaklayarak katletmişti.
4 aylık eşini 20 yerinden bıçaklayarak katletmişti.
4 aylık eşini 20 yerinden bıçaklayarak katletmişti.

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Sevgililer Günü, Bandırma, Evlilik, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 aylık eşini 20 yerinden bıçaklayarak katletmişti. - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 aylık eşini 20 yerinden bıçaklayarak katletmişti. - Son Dakika
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