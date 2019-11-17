Son Dakika › Güncel › 4 aylık eşini boğduğu iddia edilen koca tutuklandı - Son Dakika
4 aylık eşini boğduğu iddia edilen koca tutuklandı
6 saat önce
Osmaniye'de tartıştığı 4 aylık karısını boğarak öldürdüğü, daha sonra amcasına giderek olayı itiraf ettiği ileri sürülen kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:48 Kaynak: AA
Osmaniye'de tartıştığı 4 aylık karısını boğarak öldürdüğü, daha sonra amcasına giderek olayı itiraf ettiği ileri sürülen kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İddiaya göre, Düziçi ilçesinde 4 ay önce Serpil S. ile evlenen Ali Osman S., amcasına giderek eşini öldürdüğünü söyledi. Eve giden amcası ve Ali Osman S'nin yakınları, kadını yerde yatar vaziyette buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serpil S'nin öldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Ali Osman S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İran'da benzin zammı protestolarında 1000 kişi gözaltına alındı Terör örgütü YPG/PKK, 18 sivilin öldüğü bombalı saldırıyı Münbiç üzerinden planladı Taksim'de Rabia Naz için eylem yapan 3 kişi gözaltına alındı Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldüren katil zanlısı yakalandı