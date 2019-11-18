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4 aylık eşini kazakla boğdu

6 saat önce

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Ali Osman Sarı (26), tartıştığı 4 aylık eşi Serpil Sarı'yı (38) kazakla boğdu.

4 aylık eşini kazakla boğdu, System.String[]

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Ali Osman Sarı (26), tartıştığı 4 aylık eşi Serpil Sarı'yı (38) kazakla boğdu. Ali Osman Sarı, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Olay, 15 Kasım günü Hürriyet Mahallesi Kaymakamlık Lojman Sokak'ta Sarı çiftinin yaşadığı evde meydana geldi. Çaycılık yapan Ali Osman Sarı ile 4 ay önce evlendiği eşi Serpil Sarı arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ali Osman Sarı, eşini kazakla boğdu. Ali Osman Sarı, ardından amcasının yanına gidip, eşini öldürdüğünü söyledi.

Eve giden amca ve yakınları, kadının cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Ali Osman Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Hürriyet Mahallesi, Ali Osman, Düziçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:41 Kaynak: DHA
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