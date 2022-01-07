4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu - Son Dakika

Paris'te Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen ve 4 aylık hamile olan Başak Dizer, ilk defa hamilelik pozunu paylaştı.

4 AYLIK BAŞAK DİZER'DEN İLK POZ

İlk bebeklerini bekleyen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, oyuncu arkadaşları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çiftinin kahve dükkanını ziyaret etti. Yakın arkadaşları olan Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti ile bir araya geldikleri buluşmadan kareler paylaşan Dizer'in büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.