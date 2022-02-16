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4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış! - Son Dakika

4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış!

16.02.2022 18:42

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kadir Meşe, birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü bıçaklayarak öldürmüş, Meşe emniyetteki sorgusunun tutuklanmıştı. Meşe cinayet sonrası gazetecilere ''Kim olsa aynı şeyi yapardı'' demişti. Cinayetin ayrıntılarına ulaşıldı. Kadir Meşe'nin iki kadının yardımıyla belindeki kasap bıçağını genç kadının önce alnına, sonra kalbine sapladığı öğrenildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı Kadir Meşe tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürülen 4 aylık hamile Hazal Alpyörük, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Şerefiye Mahallesi Adile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NASIL TANIŞTILAR?

Öldürülen genç kadının amcası Önder Alpyörük, yeğeni ile Kadir Meşe'nin 7 ay önce aileleri tarafından görücü usulü ile tanıştırıldığını söyledi. Çiftin, dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladığını ifade eden Önder Alpyörük, "Kadir daha önce ayağından vurulduğu için aksayarak yürüyordu. Yeğenim güzel olduğu için Kadir bunu kompleks yapıp kıskanmaya başladı. Kıyafetlerine, gezmesine karışmış. Defalarca dövmüş. Hatta bir dönem evden çıkmasın, diye kapıyı bile üzerine kilitlemiş. Yeğenim 1 ay önce ailesinin yanına geri dönmüştü'' dedi.

KAYINVALİDE ŞİDDETİ DE YAŞAMIŞ

Cenaze töreni sonrası açıklamalarda bulunan Alpyörük'ün kuzeni Kamil Vermen, olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Daha önce de kayınvalidesi tarafından şiddet uygulanmış, darp edip evden atmışlar. Eşi gelip özür diledikten sonra tekrar geri verdik, barıştırdık. Dün sabah eşi, babası ve amcalarıyla birlikte geldi. Eşini almak istediğini söyledi. Şahıs o sırada uyuşturucunun etkisindeymiş. Kocası gelip barışmak isteyince, kız da barışmak istedi. Kızı kandırıyor. Kadir, 'Dün sevgililer günüydü, geldim ama vermediniz. Bugün de geldim' diyor."

"CİNAYETİ TASARLADI" İDDİASI

Cinayetin tasarlanarak işlendiğini ve 2 kişinin yardım ettiğini iddia eden Vermen, "Zaten her şeyi tasarlamış. Belinde kasap bıçağı varmış. Kızın abileri de 'niye belinde bıçak var" diye sormuş. 'Abi mahallede beni vuran düşmanlarım var. Ondan taşıyorum' demiş. O bıçağı aslında Hazal'ı öldürmek için taşımış. Eve girdiklerinde kapıyı kilitlemiş. O esnada 2 kadın yardım ediyor. Kadir, zaten ayağından sakat. Gücü, kuvveti yok. Tek başına yapacağı bir olay değil. Kızı tutmuşlar, vücudunda sayısı belli olmayan darbe var. Boynunu kesmeye çalışmış, boynunda izler var. Bıçağı alnına sokmuş, kalbine saplamış. Hep ölümcül darbeler vermiş. Kız zaten 4 aylık hamileydi." diye konuştu.

Kamil Vermen, olaydan sonra kaçan Kadir Meşe'nin amcasının evine saklandığını belirterek, "Uyuşturucunun etkisinden çıktıktan sonra götürüp polise teslim etmişler. Halbuki o an uyuşturucu bulamadığı için kriz geçiriyormuş. Devletten istediğimiz en yüksek cezayı versinler. Hücrede yatmasını istiyoruz." dedi

4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış!
4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış!
4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış!
4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış!
4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış!
4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış!
4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış!
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Mustafakemalpaşa, Balıkesir, Cenaze, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış! - Son Dakika


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18:42 4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış!
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SON DAKİKA: 4 aylık hamile Hazal böyle öldürülmüş: Katil belindeki kasap bıçağını önce alnına, sonra kalbine saplamış! - Son Dakika
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