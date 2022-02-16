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4 AYLIK HAMİLE HAZAL'IN CİNAYET ŞÜPHELİSİ: KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI - Son Dakika

4 AYLIK HAMİLE HAZAL'IN CİNAYET ŞÜPHELİSİ: KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI

16.02.2022 14:42

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü (19) bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe (29), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü (19) bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe (29), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli, gazetecilere 'Kim olsa aynı şeyi yapardı' dedi.

Olay, dün Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı. Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Emniyetteki sorgusunda ifade vermediği ve 'susma hakkını' kullandığı öğrenilen Kadir Meşe, yoğun güvenlik önlemleri altında Bandırma Adliyesi'ne sevk edildi. 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Meşe adliye girişinde gazetecilerin, 'Hazal'ın hamile olduğunu biliyor muydun" sorusuna yanıt vermezken, 'Kim olsa aynı şeyi yapardı' dedi.

Bu arada Kadir Meşe'nin bıçak darbeleriyle ölen Hazal Alpyörük, bugün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verilecek.

4 AYLIK HAMİLE HAZAL'IN CİNAYET ŞÜPHELİSİ: KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI
4 AYLIK HAMİLE HAZAL'IN CİNAYET ŞÜPHELİSİ: KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI
4 AYLIK HAMİLE HAZAL'IN CİNAYET ŞÜPHELİSİ: KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 AYLIK HAMİLE HAZAL'IN CİNAYET ŞÜPHELİSİ: KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 AYLIK HAMİLE HAZAL'IN CİNAYET ŞÜPHELİSİ: KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI - Son Dakika
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