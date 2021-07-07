4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı

Dünyaca ünlü golcüye imza attırmak hiç kolay olmadı! İşte Balotelli'nin maliyeti

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 6 yıldan bu yana aşk yaşadığı oyuncu Burak Yamantürk'ten hamile olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz 6 Haziran'da müjdeli haberi hayranlarına duyuran Özpirinçci, kimi hayranlarından tebrik alırken, kimi hayranlarından da evlenmeden çocuk yaptığı için eleştiri aldı.

DOKTORDAN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

İlk çocuğunu kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Özge Özpirinçci, rutin kontroller için gittikleri doktorda, bebeğinin görüntülenmesinin yapıldığı anları takipçileriyle paylaştı. Özpirinçci, ultrasonda köpeklerinin de kendilerine eşlik ettiğini belirtti. Özpirinçci'nin fotoğrafına "loading" emojisi koyması da dikkat çekti.

İşte Özge Özpirinçci 'nin Instagram hesabından paylaştığı o fotoğraflar: