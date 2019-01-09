4 Aylık Oğlunun Tabutuna Sarılan Baba Yürekleri Dağladı.

4 aylık oğlunun tabutuna sarılan baba yürekleri dağladı.

4 aylık oğlunun tabutuna sarılan baba yürekleri dağladı... Tekirdağ'daki feci kazada can veren anne ve 2 çocuğu son yolculuklarına uğurlandı



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Pınar Aldemir çocukları Seyit Abdullah Aldemir ve Emir Umeyr Aldemir Kapaklı ilçesi Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden 23 yaşındaki Pınar Aldemir, çocukları Emir Umeyr Aldemir ve Seyit Abdullah Aldemir'le birlikte gözyaşları arasında defnedildi. Henüz 4 aylık minik oğlunun tabutuna sarılarak fenalık geçiren baba Ali Aldemir'i arkadaşları teselli etti.

Hayrabolu-Tekirdağ karayolu Ortaca Mahallesi'nde dün saat 07: 00'de kaza meydana geldi. Ortaca Köprüsü'nden dereye uçan otomobilde bulunan 8 kişi hayatını kaybetti. 22 UF 474 plakalı otomobil içerisinde bulunan Erkan Arslan (43), Buğra Barış Arslan (19), Buğlem Arslan (5), Mustafa Öner (65), Ayşe Öner (67), Pınar Aldemir (24), Seyit Abdullah Aldemir Emir Umeyr Aldemir hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonrası Kapaklı ilçesinde ikamet eden Pınar Aldemir ile çocukları Emir Umeyr Aldemir ve Seyit Abdullah Aldemir için Kapaklı ilçesindeki Mimar Sinan Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Ali Aldemir cenazede fenalık geçirirken, arkadaşları ve akrabaları tarafından sakinleştirildi.

Dedesi özel izinle geldi

Kazada kızını kaybeden Hakan Öner kaldığı hapishaneden özel izinle jandarmalar eşliğinde cenazeye getirildi. Pınar Aldemir'in babası Hakan Öner gözyaşlarına engel olamadı. Uzun süre tabutun başından kalkmayan Hakan Öner'i akrabaları ve İlçe Müftüsü İsa Aktaş teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve iki çocuğu aile kabristanlığında toprağa verildi. 4 kişilik aileden geriye bir tek baba Ali Aldemir hayatta kaldı.

Cezaevindeki dedesini ziyarete giderken kaza yaptı

Uzunköprü'den sabah saatlerine yola çıkan otomobildekilerden Mustafa ve Ayşe Öner çiftinin oğulları Pınar Aldemir'in babası Seyit Abdullah ile Emir Umeyr'in annesi ve Erkan Arslan'ın kayını olan, Tekirdağ Cezaevi'nde tutuklu olan Hakan Öner'i ziyarete giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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