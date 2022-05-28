4 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıslar önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı - Son Dakika
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4 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıslar önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı

28.05.2022 11:43

4 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıslar önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı 4 farklı hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı Bağcılar ve Küçükçekmece'de 4 farklı hırsızlık olayından aranan 4 zanlı, Sultangazi'de suçüstü yakalandı.

4 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıslar önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı

4 farklı hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Bağcılar ve Küçükçekmece'de 4 farklı hırsızlık olayından aranan 4 zanlı, Sultangazi'de suçüstü yakalandı.

Bağcılar ve Küçükçekmece'de meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekipler olayların yaşandığı noktalardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerin olay yerlerine beyaz renkli bir otomobille geldikleri görülürken, yapılan incelemelerde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yıldırım T., Şahin Ö., Ramazan Y. ve Ferhat Y., olduğu belirlenen zanlılar, Sultangazi'de yine aynı model arabayla hırsızlık yaparken yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin arabayla olay yerine gittiği anlar güvenlik kameralarına yakalandı.

4 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıslar önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı
4 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıslar önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı
4 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıslar önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı
4 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıslar önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı

YORUMLAR
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11 ayrı suçtan aranıyordu jandarma ekiplerince yakalandı 11 ayrı suçtan aranıyordu jandarma ekiplerince yakalandı Kahta'da 2 ayrı evde hırsızlık yapan şahıs yakalandı Kahta'da 2 ayrı evde hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıslar önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı - Son Dakika


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