4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandırdı - Son Dakika

4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandırdı

14.10.2020 03:25

4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandırdı -Sahte bilezik vererek 13 bin TL dolandırdı, son işinde baltayı taşa vurdu Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandıran şüpheli, son işinde polis tarafından suçüstü yakalandı.

4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandırdı

-Sahte bilezik vererek 13 bin TL dolandırdı, son işinde baltayı taşa vurdu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandıran şüpheli, son işinde polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde bulunan 4 ayrı kuyumcuda yaşandı. Kuyumculara müşteri gibi girerek sahte bilezik bozdurup 13 bin 863 TL dolandırıcılık olduğu ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fizik takipte dolandırıcılık şüphelinin M.G. olduğu tespit ederek farklı bir kuyumcuya sahte altın bozduracağı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. G. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandırdı
4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandırdı
4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandırdı
4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandırdı

Türk Lirası, Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandırdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Inter, Bayern Münih'ten Eriksen karşılığında Boateng'i almayı planlıyor Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti
"Işıklı" darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi         
00:40
iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı         
22:49
Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı         
22:34
Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor         
21:17
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım         
15:03
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 03:40:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 ayrı kuyumcuya sahte bilezik vererek 13 bin 863 TL dolandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei