4 ayrı operasyonda 189 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 189 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik unsurları, Babakale köyü, Sivrice Burnu, Kadırga Burnu ve Behramkale köyü açıklarında 4 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 189 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.