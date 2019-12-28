4 ayrı operasyonda 189 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 ayrı operasyonda 189 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

4 ayrı operasyonda 189 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 189 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 189 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik unsurları, Babakale köyü, Sivrice Burnu, Kadırga Burnu ve Behramkale köyü açıklarında 4 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 189 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

4 ayrı operasyonda 189 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:55 Kaynak: AA
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