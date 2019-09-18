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4 ayrı suçtan aranan şahıs polisi görünce pencereden atladı

7 dakika önce

4 ayrı suçtan aranan şahıs polisi görünce pencereden atladıKAYSERİ - Kayseri'de 4 ayrı suçtan aranan şahıs, polis ekiplerinin kendini yakalayacağını anlayınca pencereden atladı.

4 ayrı suçtan aranan şahıs polisi görünce pencereden atladı

KAYSERİ - Kayseri'de 4 ayrı suçtan aranan şahıs, polis ekiplerinin kendini yakalayacağını anlayınca pencereden atladı. Kaçmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı suçtan aranan ve 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.E.!yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya mahallesine bulunan evinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Kapıda polisleri gören S.E., pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Bir süre kaçan S.E., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ayrıca S.E.'nin, pencereden atlarken düşürdüğü ruhsatsız silaha da polis ekipleri el koydu.

Hastanede tedavisini tamamlanan S.E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

4 ayrı suçtan aranan şahıs polisi görünce pencereden atladı

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:43 Kaynak: İHA
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