Son Dakika Haberleri: 4 ayrı suçtan aranan zanlı kovalamacada yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

4 ayrı suçtan aranan zanlı kovalamacada yakalandı

2 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde görevli polisler, 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Abdükadir D.'yi (24) yakaladı.

4 ayrı suçtan aranan zanlı kovalamacada yakalandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde görevli polisler, 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Abdükadir D.'yi (24) yakaladı.
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde devriye görevi yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibi, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüphelinin, hakkında 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Abdülkadir D. olduğu belirlendi. Hırsızlık, kaçakçılık ve gasp suçlarına karıştığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.


İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Ertuğrulgazi Mahallesi, İnegöl, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rehabilitasyon merkezinden kaçtı, 18 saat sonra bulundu
43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyede gazetecilere çantasını fırlattı Antalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı Kız çocuklarını istismar ederek fuhuşa zorlayan şahıs tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:52:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 ayrı suçtan aranan zanlı kovalamacada yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]