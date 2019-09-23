4 ayrı suçtan aranan zanlı kovalamacada yakalandı
2 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde görevli polisler, 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Abdükadir D.'yi (24) yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:49 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde görevli polisler, 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Abdükadir D.'yi (24) yakaladı. Ertuğrulgazi Mahallesi
'nde devriye görevi yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı polis ekibi, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüphelinin, hakkında 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Abdülkadir D. olduğu belirlendi. Hırsızlık, kaçakçılık ve gasp suçlarına karıştığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
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