4 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

4 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı suçtan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı suçtan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı önleyici kolluk devriyesi sırasında 'terör örgütü propagandası yapmak, hakaret, hükümlü veya tutuklunun kaçması, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından aranan M.S. (25) tespit edildi. Jandarma devriyesini görünce kaçmaya çalışan şüpheli, yaklaşık 500 metre kovalanarak yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
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