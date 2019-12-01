4 bacağı da kırılan 'Uykucu' tedaviye alındı

MERSİN'de, otomobilin altında uyurken aracın hareket etmesi üzerine 4 bacağı da kırılan 'Uykucu' isimli köpek, tedaviye alındı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatla parçalı kırık oluşan bacağına platin takılan ve diğer bacakları da gerekli müdahale yöntemleri ile ameliyat edilen köpeğin, 4 bacağı da alçıya alındı.

Silifke ilçesinden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne gelen yardım talebi üzerine harekete geçen ekipler, bir otomobilin altında uyurken aracın hareket etmesi üzerine 4 bacağı da kırılan köpeği koruma altına aldı. Bulunduğunda 2 bacağında parçalı kırıklar ve açık yaralı kırıklar olduğu tespit edilen köpeğin, yapılan ilk muayenesinde ön iki bacağının da kırık olduğu belirlendi. Hayvan ambulansı ile sedyede güvenli bir şekilde Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne nakledilen köpek, çekilen röntgen filminin ardından müdahaleye hazırlandı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatla parçalı kırık oluşan bacağına platin takılan ve diğer bacakları da gerekli müdahale yöntemleri ile ameliyat edilen köpeğin, 4 bacağı da alçıya alındı. Daha sonra açık yarada oluşan enfeksiyonun tedavi edilmesi için gerekli müdahalesi yapılan köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Oldukça bitkin ve zayıf olan köpeğin, kısa sürede eski sağlığına kavuşturulması planlanıyor.

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