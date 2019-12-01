Son Dakika Haberleri: 4 bacağı da kırılan 'Uykucu' tedaviye alındı
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4 bacağı da kırılan 'Uykucu' tedaviye alındı

6 saat önce

MERSİN'de, otomobilin altında uyurken aracın hareket etmesi üzerine 4 bacağı da kırılan 'Uykucu' isimli köpek, tedaviye alındı.

4 bacağı da kırılan 'Uykucu' tedaviye alındı, System.String[]

MERSİN'de, otomobilin altında uyurken aracın hareket etmesi üzerine 4 bacağı da kırılan 'Uykucu' isimli köpek, tedaviye alındı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatla parçalı kırık oluşan bacağına platin takılan ve diğer bacakları da gerekli müdahale yöntemleri ile ameliyat edilen köpeğin, 4 bacağı da alçıya alındı.

Silifke ilçesinden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne gelen yardım talebi üzerine harekete geçen ekipler, bir otomobilin altında uyurken aracın hareket etmesi üzerine 4 bacağı da kırılan köpeği koruma altına aldı. Bulunduğunda 2 bacağında parçalı kırıklar ve açık yaralı kırıklar olduğu tespit edilen köpeğin, yapılan ilk muayenesinde ön iki bacağının da kırık olduğu belirlendi. Hayvan ambulansı ile sedyede güvenli bir şekilde Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne nakledilen köpek, çekilen röntgen filminin ardından müdahaleye hazırlandı.  Yaklaşık 5 saat süren ameliyatla parçalı kırık oluşan bacağına platin takılan ve diğer bacakları da gerekli müdahale yöntemleri ile ameliyat edilen köpeğin, 4 bacağı da alçıya alındı. Daha sonra açık yarada oluşan enfeksiyonun tedavi edilmesi için gerekli müdahalesi yapılan köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Oldukça bitkin ve zayıf olan köpeğin, kısa sürede eski sağlığına kavuşturulması planlanıyor.

DİKKAT ÇAĞRISI

Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, geç kalınması halinde 4 bacağın da kurtarılamayacağının altını çizerken, şimdi tedavi altına alınan köpeğin 1 ay sonra 4 bacağının üzerinde durarak,eski günlerine kavuşacağı bilgisini paylaştı. Sürücülere de bir hatırlatmada bulunan Cücük, yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan korunmak için arabaların altına ve motor bölümlerine giren kedi ve köpeklere karşı daha dikkatli olmaya çağırdı.


Silifke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:22 Kaynak: DHA
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