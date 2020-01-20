4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası - Son Dakika
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4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası

12 dakika önce

Bağcılar Belediyesi sporcuları, 4. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda büyük başarıya imza attı.

4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası, System.String[]

Bağcılar Belediyesi sporcuları, 4. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda büyük başarıya imza attı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Bir Kuşak Bir Yol İpek Yolu Projesi" kapsamında Ankara'da gerçekleşen şampiyonaya Bağcılar'dan 5 sporcu katıldı.

19 ülkeden 960 sporcunun yer aldığı turnuvada sporcular dereceye girebilmek için ter döktü.

Zorlu geçen mücadeleler sonucunda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu sporcuları çok önemli başarı elde etti. 5 sporcudan Süleyman Ay, Rabia Andıç, Yunuscan Hergül ve Faruk Andıç, birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sporcuları makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Çağırıcı, "Bağcılarımızın gençleri sporda özellikle yetenekliler. Sporcularımız yurt içinde ve yurt dışında katıldıkları bütün turnuvalardan dereceyle dönüyorlar. Biz de çocuklarımıza, gençlerimize her türlü desteği veriyoruz. Bağcılarlılar her şeyin en güzelini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:06 Kaynak: AA
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