Son Dakika Haberleri: 4. Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası

4. Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası

50 dakika önce

Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası sona erdi.

4. Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası, System.String[]
Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuvaya, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 400'e yakın öğrenci katıldı.

Kasımpaşa Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ödül törenine, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve Beyoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cebrail Karakaş katıldı. Katılımcılar yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, satrancın hem spor hem de zeka oyunu olduğunu belirtti.

İçerisinde bulunduğumuz çağın bilişim çağı olduğunu vurgulayan Demircan, şunları kaydetti:

"Onun için gençlerimiz, robotik, yazılıma çok yakın duruyor. Dolayısıyla bu satrancın stratejisi, hamlesi, planlaması, projelendirmesi ve çocuklara kattığı hareketliliğe önem veriyorum. Gençlerimize satrancı oynamalarını tavsiye ediyorum. Mutlaka yavrularımızı yönlendirmemiz lazım. Gençlerimize başarılar diliyorum."

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada, "yıldızlar", "gençler", "küçükler" ve "minikler" olmak üzere 4 farklı kategori yer aldı. Turnuvada dereceye giren 16 öğrenciye kupa ve madalyalarının yanı sıra tablet hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:28 Kaynak: AA

Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu, Spor
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