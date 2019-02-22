4. Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası

Beyoğlu
Okullar Arası Satranç Turnuvası sona erdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Türkiye
Satranç Federasyonu İstanbul
İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuvaya, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 400'e yakın öğrenci katıldı. Kasımpaşa
Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ödül törenine, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
, AK Parti
Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız
, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve Beyoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cebrail
Karakaş katıldı. Katılımcılar yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, satrancın hem spor hem de zeka oyunu olduğunu belirtti.
İçerisinde bulunduğumuz çağın bilişim çağı olduğunu vurgulayan Demircan, şunları kaydetti:
"Onun için gençlerimiz, robotik, yazılıma çok yakın duruyor. Dolayısıyla bu satrancın stratejisi, hamlesi, planlaması, projelendirmesi ve çocuklara kattığı hareketliliğe önem veriyorum. Gençlerimize satrancı oynamalarını tavsiye ediyorum. Mutlaka yavrularımızı yönlendirmemiz lazım. Gençlerimize başarılar diliyorum."
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada, "yıldızlar", "gençler", "küçükler" ve "minikler" olmak üzere 4 farklı kategori yer aldı. Turnuvada dereceye giren 16 öğrenciye kupa ve madalyalarının yanı sıra tablet hediye edildi.