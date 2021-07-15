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4 bilezikle hayvancılık işine girdi, "Yapamazsın" diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu - Son Dakika

4 bilezikle hayvancılık işine girdi, "Yapamazsın" diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:46

Antalya'da 14 yıl önce eşine destek olmak için 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girerek milyonluk servetin sahibi olan 3 çocuk annesi Fatma Öncel, hayvan sayısını artırarak işine hız kesmeden devam ediyor. Şu anda 150 büyükbaş hayvan, 100'ün üzerinde keçi ve tavuğun bulunduğu çiftliğin sahibi olan Öncel, binin üzerinde de kaz besliyor. Hırslı kadın, "Yapamazsın diyenler oldu ama şimdi şaşkınlıkla bakıyorlar. Kadın isterse her şeyi yapar" dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Fatma Öncel, 14 yıl önce eşine destek olmak için hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru eşinden olumlu yanıt alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı. İlk başlarda inek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla inek sayısını 20'ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla hayvanlarını beslemeye başladı.

14 YILDA SERVET SAHİBİ OLDU

Daha sonra tavuk ile keçi de beslemeye başlayan azimli kadın, 14 senenin ardından 150 inek, yüzlerce keçi ve tavuk sahibi oldu. Öncel, 2 sene önce de 100'e yakın kaz ve kuluçka makinesi aldı. Geçen süre içerisinde Öncel, bini geçkin kazın sahibi oldu. Tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla işçi de tutan Öncel, 20 dönümlük arazide 1 milyon liranın üzerinde servet sahibi oldu.

'Yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, milyonluk servet sahibi oldu

"HAYVAN SAYIMI EKSİLTMİYORUM, ÜZERİNE KATIYORUM"

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satışları yaptığını ve şu anda 150'nin üzerinde büyükbaş hayvanının olduğunu ifade eden Öncel, "Küçükbaş hayvan sayım da 220-230 arasında. 4 bileziğimi satarak bir buzağı ve annesini aldım. Bakarak bu hale geldim. Bu işe 14 sene önce başladım. Yaz-kış demeden sürekli yapıyorum. 14 senedir her sene yirmişer tane büyükbaş sattım, küçükbaş hariç. Kazandığım parayı hayvanlara harcıyorum tekrar dişi hayvan alıyorum. Eksiltmiyorum hayvan sayımı, üzerine katıyorum. Sadece satmıyorum. Süt satıyorum, yumurta satıyorum. Bu sene kaz işine de el attım. Onun yumurtaları için kuluçka makinesi aldık. Yumurtaları koyduk. Şu an bine yakın kaz var. Kazları toptan satış yapacağım" dedi.

'Yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, milyonluk servet sahibi oldu

"ÇOCUKLARIMDAN DAHA ÇOK ZAMAN AYIRDIM HAYVANLARA"

Hayvancılığın oldukça zor bir meslek olduğunu aktaran Öncel, "Hiç başından ayrılmıyorsunuz bu işin. Bir yere gidiyorsunuz aklınız burada kalıyor. Yaz-kış tatilimiz yok. Çocuklarımdan daha çok zaman ayırdım hayvanlara. Çocuklarım sabah okula gidip akşam geliyor ama hayvanlarımla 24 saat zaman geçiriyorum. Mutluyum, hayvancılığı seviyorum" diye konuştu.

'Yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, milyonluk servet sahibi oldu

"POLİS EŞİSİN SEN YAPAMAZSIN DEDİLER"

Bu işe girmeden önce kendisine "Yapamaz" diyenler olduğunu ancak azimle işini sürdürdüğünü de belirten Öncel, "Kadın başımla yürütüyorum burayı. 'Yapamaz' diyenler oldu. Polis eşisin sen yapamazsın dediler. Dışarıdan farklı gözüküyor ama değil. Şimdi herkes şaşkınlıkla bakıyor bana. Gurur duyuyorlar benimle. Kadınlar yapamaz edemez demesinler. Türkiye'de hayvancılık biterse her şey biter. Sadece para olarak görmesinler. Kadın isterse her şeyi yapar" ifadelerini kullandı.

'Yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, milyonluk servet sahibi oldu

KAZLARIN TANESİNİ 200 TL'YE SATIYOR

Fatma Öncel, son olarak girdiği kaz işinden de gelir elde etmek istediğini ifade ederek, "Sabah, öğle, akşam kazları beslemeye geliyorum. Beni tanıyorlar. Binin üzerinde kazım var. Dişileri bırakıp erkekleri satıyorum. Ortalama 3 kilo geliyor erkekler. Tanesini 180-200 TL arasında satıyorum. 70 tane anaç kaz almıştım, yumurtaları ile kendim ürettim bu kazları. Ortalama 2 sene içerisinde ürettim. 70 tane kazdan şu an bin tane kazım var. Her sene kazları çoğaltacağım" diye konuştu.

'Yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, milyonluk servet sahibi oldu

"KADINLARA DESTEK OLUNURSA BAŞARILAR DEVAM EDER"

Öncel'in emekli polis memuru eşi Saadettin Öncel de, eşinin başarısından dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirdi. Öncel, "Fatma hanımın çiftliği, dişiyle, tırnağı ile 4 bileziği ile sermayesi az olarak gelmiş ve bugünleri görmüş. Büyük çiftliklerle kıyasladığınız zaman devede kulağız ama burada bir başarı var. Kadınlara destek olunursa başarılar devam eder" dedi.

İşte Öncel'in kendi elleriyle kurduğu çiftlikten fotoğraflar;

'Yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, milyonluk servet sahibi oldu
'Yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, milyonluk servet sahibi oldu
'Yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, milyonluk servet sahibi oldu
'Yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, milyonluk servet sahibi oldu
'Yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, milyonluk servet sahibi oldu
'Yapamazsın' diyenlere inat 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, milyonluk servet sahibi oldu
4 bilezikle hayvancılık işine girdi, Yapamazsın diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu

Polis Memuru, Muratpaşa, Polis, İnek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, 'Yapamazsın' diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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