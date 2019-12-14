4 bin 115 yaşındaki ağaç için klip çektiler - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde yaşayanların oluşturduğu Gümeli Çevre Platformu üyeleri, 4 bin 115 yaşındaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacı için klip çekip, türkü söyledi.

Dünyanın en yaşlı 5'inci ağacı, türünde ise en yaşlı ağaç olan 'Gümeli Porsuğu' adı verilen 4 bin 115 yaşındaki ağacın bulunduğu Gümeli beldesi, yaylalarıyla Batı Karadeniz'in en önemli yayla turizmi yeri olma yolunda hızla ilerliyor. Beldelerinin doğal güzelliğini tanıtmak için bir araya gelerek Gümeli Çevre Platformu'nu kuran belde sakinleri, Aşık Veysel'in 'Benim Sadık Yarim Kara Topraktır' türküsüne klip çekti. Klipte oynayan beldede yaşayan 17 genç, enstrümanlarıyla birlikte türküyü seslendirdi. Klip ise 4 bin 115 yaşındaki porsuk ağacının yanı sıra bin 990 ve bin 167 yaşlarındaki diğer porsuk ağaçları ile Bacaklı ve Bölüklü yaylalarında çekildi.

'4115 Yıl Daha Gümeli' adlı verilen klibin tanıtım toplantısında konuşan Gümeli Çevre Platformu Başkanı Şinasi Bilgen , beldede yaşayan gençlerin bir araya gelerek dünyanın en yaşlı porsuk ağacı unvanına sahip 4 bin 115 yaşındaki Gümeli Porsuğu için klip çektiklerini söyledi. Gümeli'nin doğasıyla Türkiye 'nin en önemli yerlerinden biri olduğunu ifade eden Bilgen, "Gümeli'de hep birlikte iç içe yaşıyoruz. Gümeli milyonlarca yıl önce bize atalarımızdan yadigar kalmış. Bundan 20 yıl önce Gümeli Çayı'nda ben ve benim yaşımda olanlar yüzüyorduk. Yaklaşık 10 yıldır da alabalık bile kalmadı. Bizler hep birlikte bu yaşadığımız doğaya sahip çıkarsak bizden sonraki nesillere güzel bir doğa bırakırız. Beldemizde yaşayan 17 kardeşimiz kendi sesleri ve enstrümanlarıyla 4 bin 115 yaşındaki porsuk ağacı ve yaylamızda klip çektiler. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Beldede yaşayan Tanju Türkyılmaz da doğalarını ve porsuk ağacını tanıtmak amacıyla güzel bir klip hazırladıklarını anlatarak, "Gümeli'de kurulan Çevre Platformunu ardından biz gençler olarak bir şeyler yapmak istedik. Ağabeylerimiz ve gençleri bir araya getirerek 4 bin 115 yaşındaki porsuk ağacını çevresinde ve yaylamızda 'Aşık Veysel'in Benim Sadık Yarim Kara Topraktır' türküsünü seslendirerek tüm dünyaya mesaj vermek istedik. Çok güzel bir kilp olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

- Alaplızonguldak