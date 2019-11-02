Son Dakika Haberleri: 4 bin 184 kişinin kimlik kontrolü yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa 4 bin 184 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

4 bin 184 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

7 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 4 bin 184 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

4 bin 184 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 4 bin 184 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.


Edinilen bilgilere göre, emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il merkezinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 4 bin 184 kişinin kimlik kontrolü yapılırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 kişi de gözaltına alındı. Aynı zamanda 771 araç kontrol edilmiş bu araçlardan 15 tanesine evrak eksikliğinden dolayı cezai işlem uygulanırken 1 adet ruhsatsız tabanca ve 33 adet havai fişekte ele geçirildi. Kent merkezinde faaliyet gösteren 185 umuma açık iş yerinde yapılan kontrollerde ise 1 iş yerine kapalı alanda sigara içimine izin vermesi dolayısıyla cezai işlem yapıldı.


Huzur ve şok uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:53 Kaynak: İHA
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