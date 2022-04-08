4 bin 350 metre uzunluğundaki teleferiğin çekici halatı değiştirildi - Son Dakika
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4 bin 350 metre uzunluğundaki teleferiğin çekici halatı değiştirildi

08.04.2022 19:48

4 bin 350 metre uzunluğundaki teleferiğin çekici halatı değiştirildi Antalya'nın Kemer ilçesinde 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için 2007 yılında hizmete giren teleferik, 15 yıl bakımına alındı.

4 bin 350 metre uzunluğundaki teleferiğin çekici halatı değiştirildi

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak için 2007 yılında hizmete giren teleferik, 15 yıl bakımına alındı. Halatların yenilenmesinden kabinlere kadar birçok tesisatın bakıma alındığı tesiste, 4350 metre uzunluğundaki teleferiğin çekici halatı da değiştirildi.

İşletmenin Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, tadilatın her yıl olağan bakım tadilatı olduğunu belirterek "Bu yıl bakıma ilave olarak çekici halatı değiştirdik. Bunu 15 veya 20 yılda bir değiştirmemiz gerekiyor. Teleferiğin normalde zaten günlük, haftalık, aylık, beş yıllık, on yıllık periyodik bakımları vardır. Bu yıl özellikle ekstra olarak çekici halatı değiştirmeye karar verdik. Bu iş çok büyük bir iş. Burada yaklaşık 20 kişi gece gündüz çalışıyor. Şu ana kadar işler planladığımız gibi gitti. Zirvede daha 1 metreye yakın kar var" dedi.

Teleferik bakım planlayıcısı Roland Streule, teleferikte yapılacak çalışmaları bir yıl öncesinden planladıklarını söyledi. Burada yapılan en büyük işin halatların değişimi olduğunu anlatan Roland Streule, "Ölçümlerimiz sonucunda halatın yenilenme zamanı geldiğini gördük. Çekici halatı yeniledik. Normalde halatların ömrü 20 yıldır. Bizim buradaki halatlar daha fazla yoğun kullanıldığından dolayı halat değişimini erkene çektik ve 15 yıl da değiştirdik. Eğer bu halatları değiştirmezsek halatlarda sıkıntı olur" dedi.

"Halatlar İsviçre'de üretildi"

Halatların siparişlerini bir yıl önceden verdiklerini söyleyen Roland Streule, "Bu halatın teslimat süresi 6 ay sürdü. Halat İsviçre'de üretildi. Buraya özel araçlar ile yaklaşık 10 gün içinde geldi. Halatın yaklaşık 56 bin kilo ağırlığı var. Mart başında bakımların ön hazırlıklarına başladık. Kapanış ile birlikte yoğun şekilde çalışmalara 21 Martta bakım işlemlerine başladık. 10 nisan da bakım işlemleri tamamlanacak. Çekici halatlarının değişmesi ile birlikte sürüş takımlarının yeniden yeniledik. Kabinleri boyadık. Sürüş takımlarının bakımları periyodik olarak 6 yılda bir yenilenir fakat biz bunu halat değişimi ile birlikte kombine ettik. Aynı zaman içerisinde peronların tamiratları, yolun yenilenmesi ve bir çok bakımını yaptık. Bu işleri müşteri yoğunluğunda yapamadığımız için şimdi yapmaya karar verdik. Toplam 9 bin metre halat değişti. Alt istasyon ile üst istasyonun arasının halat uzunluğu 4350 metredir. Bizim halat sonsuz düğüm olduğu için gelen çekici halatın uzunluğu yaklaşık 9 kilometredir" diye konuştu.

4 bin 350 metre uzunluğundaki teleferiğin çekici halatı değiştirildi
4 bin 350 metre uzunluğundaki teleferiğin çekici halatı değiştirildi
4 bin 350 metre uzunluğundaki teleferiğin çekici halatı değiştirildi

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Tahtalı Dağı, İsviçre, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 4 bin 350 metre uzunluğundaki teleferiğin çekici halatı değiştirildi - Son Dakika


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