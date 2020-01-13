4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da polis bir minibüs içine yerleştirilen çekmecelerde 4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirdi.

4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Adana'da polis bir minibüs içine yerleştirilen çekmecelerde 4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Doğu illerinden Adana'ya kaçak sigara getirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Polis sigara getirdiği tespit edilen minibüs park alanına gelince durdurup arama başlattı. Yapılan aramada minibüs içerisindeki çekmecelerden 4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y. ve F.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan F.Y. mahkemece serbest kalırken, M.Y. tutuklandı. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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