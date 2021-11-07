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4 bin 596 kapsül uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

4 bin 596 kapsül uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

07.11.2021 00:57
4 bin 596 kapsül uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun'da 4 bin 596 kapsül uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 4 bin 596 kapsül uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen Y.S. ve İ.Ö.'yi takibe aldı narkotik polisi şüpheli şahısların Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde irtibatlı oldukları adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 4 bin 596 kapsül sentetik ecza hap, 6,79 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Y.S. ve İ.Ö. şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 bin 596 kapsül uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 bin 596 kapsül uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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