4 bin 600 yıllık kaya mağaralarının turizme kazandırılması isteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 bin 600 yıllık kaya mağaralarının turizme kazandırılması isteği - Son Dakika

4 bin 600 yıllık kaya mağaralarının turizme kazandırılması isteği

6 saat önce

SİVAS'ın Zara ilçesinde kayalık oyularak oluşturulan ve yaklaşık 4 bin 600 yıllık geçmişi bulunan Tödürge Kaya Mağaraları, görenleri hayran bırakıyor.

4 bin 600 yıllık kaya mağaralarının turizme kazandırılması isteği, System.String[]
SİVAS'ın Zara ilçesinde kayalık oyularak oluşturulan ve yaklaşık 4 bin 600 yıllık geçmişi bulunan Tödürge Kaya Mağaraları, görenleri hayran bırakıyor. Bölge halkı, 100'ü geçkin mağaranın bulunduğu ve apartman görünümü ile dikkat çeken oluşumun turizme kazandırılmasını istiyor.

İlçe sınırları içindeki Tödürge köyünün kuzey ve güneybatısındaki kayalıklarda yer alan yaklaşık 100 mağara, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. 4 bin yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin edilen mağaralar, yan yana ve alt alta görüntüsü ile ilgi görüyor. Bakıldığında apartmanı andıran mağaralarda, küçük odacıklar yer alıyor. İlk olarak Roma döneminde kullanıldığı tahmin edilen mağaraların, daha sonra çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yaptığı biliniyor. Kaya mağaralarının bazı kısımlarında ise Horasan harcından örülmüş taş duvarlar ve gözetleme delikleri bulunuyor. Köyü çevreleyen kaya mağaralarının, 4 bin 600 yıllık olmasına rağmen, kuzeyinde bulunan büyük kayalıkta ise haç işareti görülüyor. Bu işaretin, Hristiyanlığın Anadolu'da yayılmaya başladığı dönemlerde kayalığa işlendiği tahmin ediliyor.

'BURAYA TURİSTLERİ BEKLİYORUZ'

Mağaralar hakkında bilgi veren Tödürge köyü muhtarı Osman Özen, "Kaya mağaralarının 4 bin 600 yıllık bir tarihi var. Buradaki mağaralarda Romalıların yaşadığı biliniyor. En son bizim bildiğimize göre Ermeniler de burada yaşamış. Buraları ev olarak kullanmışlar. Daha sonra ise depo olarak kullanılmış. Dedelerimiz buraları soğuk hava deposu olarak kullanıyordu. Ama şu anda biz kullanmıyoruz. Tödürge köyü şirin bir köy. Turistlerin ilgisini çekecek özelliklere sahip ama beklediğimiz ilgiyi göremiyoruz. Şu an turist sayısı çok az. Köyümüze turistleri bekliyoruz. Kaya mağaralararındaki merdivenlerin daha iyi ve detaylı yapılmasını istiyoruz. İleriye dönük burada çalışmalar yapılmasını ve turizme açılmasını istiyoruz" dedi.


- Sivas
Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:17 Kaynak: DHA
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