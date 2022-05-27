4 bin 672 liralık maaşından 4 bin 626 lira 77 kuruş nafaka ödeyen adam isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi

4 bin 672 liralık maaşından 4 bin 626 lira 77 kuruş nafaka ödeyen adam isyan etti

27.05.2022 11:06
4 bin 672 liralık maaşından 4 bin 626 lira 77 kuruş nafaka ödeyen adam isyan etti

Adana'da boşandığı eşine ve 2 çocuğuna 4 bin 672 liralık maaşından 4 bin 626 lira 77 kuruş nafaka ödeyen adam, isyan bayrağını çekti. İlaç katılım payı da ödeyince maaşından 25 TL kalan adam nafakanın yeniden düzenlenmesi için destek istiyor.

Memur Abtullah Akçin (55), 30 sene önce Fadime Akçin (52) ile evlendi. Ancak çift, 2011 yılında boşanmaya karar verdi. O dönem çift mahkemeye başvurdu ve mahkeme Fadime Akçin hakkında tedbir nafakası verilmesine karar verdi. Çift ise daha sonra boşanmadan vazgeçti. Ancak 2017 yılında çift boşandı.

NAFAKA EMEKLİ MAAŞINDAN KESİLMEYE BAŞLANDI

Çift ayrıldıktan sonra mahkeme, Fadime Akçin ve çiftin 2 çocukları için Abtullah Akçin'in toplam 900 lira nafaka ödemesine karar verdi. Abtullah Akçin maaşından nafakaları öderken 2019 senesinde emekli oldu. Akçin emekli olduktan sonra eşi ve çocukları için ödediği nafaka emekli maaşından kesilmeye başladı. Ancak nafaka, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) doğrultusunda sürekli arttı. Ayrıca mahkeme, 2011 yılında verilen ve hiç ödenmeyen tedbir nafakasının da geriye dönük faizle birlikte ödemesine karar verdi.

Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL kaldı

ELİNDE 25 TL PARA KALDI

Abtullah Akçin, 4 bin 672 liralık maaşından emekli maaşından geçen ay 4 bin 626 lira 77 kuruş nafaka ödedi. Ayrıca ilaç aldığı için katılım payı da ödeyen adamın maaşından 25 TL eline para kaldı.

Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor: Maaşından 25 TL kaldı

"BU AY ELİME HİÇ PARA KALMADI"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Abtullah Akçin, nafakasının düzenlenmesi için yardım beklediğini söyleyerek, "İlk zamanlar 300 lira ödüyordum. Şimdi 4 bin lirayı geçti. 2011 ve 2017 yılı arasındaki birikmiş nafakanın icrasını da ödüyorum. Bu ay elime hiç para kalmadı. 2 icra, 4 nafaka ödüyorum" dedi.

"BENİM GİBİ BİRÇOK MAĞDUR VAR"

Özel okulda öğretmenliğe başlayan kızı içinde nafaka ödediğini öne süren Akçin, "Normalde o kızım SGK'lı olduğu anda nafakanın kesilmesi lazım ama yok olmadı. Bizim illa mahkemeye vermemiz lazım. Çok zorlanıyorum. Benim gibi birçok mağdur var. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
bizz@kampüs'te öğrenciler Ülker Çokonat için yarıştı bizz@kampüs'te öğrenciler Ülker Çokonat için yarıştı Satın almak istediği ev depremde hasar gördü, vazgeçince mahkemelik oldu Satın almak istediği ev depremde hasar gördü, vazgeçince mahkemelik oldu
Kaynak: İHA

Türk Lirası, Emekli, Memur, İlaç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 bin 672 liralık maaşından 4 bin 626 lira 77 kuruş nafaka ödeyen adam isyan etti - Son Dakika


Son Dakika
11:01 27 Mayıs'ta gram altın 977 liradan alıcı buluyor
10:58 Sınıf öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrencisinin hayatını kurtardı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı
10:48 Gaziantep Emniyet'i önünde canlı bomba paniği! O anlar kameraya yansıdı
10:39 27 Mayıs'ta dolar 16,39 seviyelerinde alıcı buluyor
10:33 Şişli'de bir evde 1'i kadın 3 kişi ölü bulundu
10:24 Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya'ya şok! Kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı
10:19 Yemek videolarıyla ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın estetikli halini görenler şaştı kaldı!
10:11 Melek Mosso'ya Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den davet: En kısa zamanda sizi bölge halkımızla buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum
10:00 SADAT yöneticisinden "sandık" paylaşımı: Teslim etmeyiz
09:44 Akaryakıta zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 11:10:21. #1.12#
SON DAKİKA: 4 bin 672 liralık maaşından 4 bin 626 lira 77 kuruş nafaka ödeyen adam isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement