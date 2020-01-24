4 bin 683 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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4 bin 683 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi
6 saat önce
Sakarya'da 4 bin 683 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:37 Kaynak: AA
Sakarya'da 4 bin 683 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki satışı yapanlara yönelik çalışma kapsamında kent genelinde operasyonlar düzenledi.
Toptan ve perakende satış yapan iş yeri ve depolarda, şişelere doldurulmuş vaziyette 4 bin 683 adet kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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