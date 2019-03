4 Bin 712 Kadın Belediye Meclis Üyesi Aday Listelerinde"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, partilerinin Türkiye genelinde 4 bin 712 kadın belediye meclis üyesi listelerinde aday olarak yer aldığını belirterek, "Bunların 2 bin 161'i asil listede, 2 bin 551'i de yedek listede. Bu sayıları inşallah önümüzdeki dönemlerde arttıracağız." dedi.



Sarıeroğlu, Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde, AK Parti ve MHP'nin kadın meclis üyesi adaylarıyla bir araya geldi.



Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak "Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Bir toplumda kadın varsa her şey daha güzeldir. Bu bağlamda 17 yıldır AK Parti döneminde kadın konusunda devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdik." diye konuştu.



Kadınları güçlendiren ve cesaretlendiren, mücadelesinde arkalarında duran Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:



"Biz hem siyasetin hem çalışma hayatının hem toplumun tüm alanlarındaki hususlarda kadınların tam olarak yer almasını arzu ediyoruz. Siyasette, demokraside kadın eksikse, bu eksiklik tüm toplum için eksikliktir. Nasıl ki tek kanatlı kuş uçamazsa, ülkelerin de kalkınma, gelişme ve güçlenme anlamında yol alamayacağına inanıyoruz. Bu bağlamda başta siyaset olmak üzere, çalışma hayatında, sağlıkta, eğitimde, hayatın her alanında, sivil toplum kuruluşlarına katılımda, yönetim kademelerinde daha fazla kadının yer alması konusunda hem uygulama olarak hem de projeler olarak çok güçlü çalışmalar gerçekleştirdik. Bugün kadınlarımız hayatın öznesi konumunda, daha öz güvenli konumdalar. İnşallah kadın konusunda yazdığımız bu başarı hikayesine daha çok güzel satırlar hep birlikte ekleyeceğiz."



Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı ile 15 Temmuz'dan bu yana yeni bir yürüyüş başladığını ifade ederek, yerel seçimde de kadınların siyasette daha aktif rol alması konusunu önemsediklerini aktardı.



"4 bin 712 kadın belediye meclis üyesi adayı listelerde"



AK Parti ailesi olarak tüm siyasi partiler içerisinde çok güçlü meclis üyesi adayları belirlediklerine işaret eden Sarıeroğlu, "Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok kesin talimatı vardı. Listelerdeki her 4 sırada bir kadın bir de genç arkadaşımızın yer alması konusunda. Önemli bir aşama elde ettiğime inanıyorum. Türkiye genelinde 4 bin 712 kadın belediye meclis üyesi listelerde aday olarak yer almış durumda. Bunların 2 bin 161'i asil listede, 2 bin 551'i de yedek listede. Bu sayıları inşallah önümüzdeki dönemlerde arttıracağız. Siyasette süreklilik çok önemlidir. Uzun dönemli olarak arkadaşlarımızın yer alması konusunda gayret içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.



Sarıeroğlu, Adana'da da 44'ü asil olmak üzere 84 belediye meclis üyesinin kadınlardan oluştuğunu, MHP'nin Çukurova'da, AK Parti'nin de Ceyhan'da belediye meclis üyeliğinde ilk sıraları kadınlara ayırdığını ifade etti.



İŞKUR'un işe yerleştirdiği kadın sayısı artıyor



Sarıeroğlu, Türkiye'de kadınlara yönelik mevzuatın dünyanın çok ilerisinde olduğunu vurgulayarak, doğum izni, yarı zamanlı çalışma, ücretsiz izin gibi konularda bilgi verdi.



Çalışma hayatında kadınların sayısının arttığına dikkati çeken Sarıeroğlu, şunları kaydetti:



"2002 yılında İŞKUR'un işe yerleştirdiği kadın sayısı sadece 4 bin 500'müş. 2018 yılında bu rakam 453 bin olmuş. Bu, iş ve aile yaşamını uyumlaştırma, kadınları teşvik etme, heveslendirme ve güçlendirme konusunda yaptığımız çalışmaların neticesidir. Daha çok sayıda kadınımızı inşallah bu imkanlarla buluşturacağız."



Etkinlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sarıeroğlu'na çiçek sunuldu.

