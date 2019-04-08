4 Bin 750 Liralık Kıyafet Dolu Bavul Hırsızlığı Kamerada
23 dakika önce
Samsun'dan Irak'ın başkenti Bağdat'a ticari amaçla gönderilmek istenen yaklaşık değeri 4 bin 750 lira olan 36 parça abiye dolu bavul, otobüs yazıhanesi önünden kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.
Samsun
'dan Irak
'ın başkenti Bağdat
'a ticari amaçla gönderilmek istenen yaklaşık değeri 4 bin 750 lira olan 36 parça abiye dolu bavul, otobüs yazıhanesi önünden kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, 6 Nisan Cumartesi günü İlkadım
ilçesi Kale
Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Bayraklı
kıyafet dolu bavulu ticaret amaçlı Irak'ın başkenti Bağdat'a göndermek için yabancı uyruklu kişilere ait otobüs yazıhanesine teslim etti. Yazıhanenin içerisi dolu olduğu için kıyafet dolu bavul dışarıya konuldu. Bir süre sonra yaklaşık değeri 4 bin 750 lira olan 36 parça abiye dolu bavul kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.
Hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Bavulun yazıhanenin önünde olmadığı gören Ömer Bayraklı durumdan şüphelendi ve şirketin güvenlik kamerasını izledi. Güvenlik kamerasında çantanın bir kişi tarafından çalındığını gören Bayraklı, Gazi Polis
Merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekiplerinin hırsızın yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:01 Kaynak: İHA
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