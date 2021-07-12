Üye Girişi
4 bin 870 yıl hapsi istenen Ankaway kurucusu Düzyol: Kimseyi dolandırmadım - Son Dakika

4 bin 870 yıl hapsi istenen Ankaway kurucusu Düzyol: Kimseyi dolandırmadım

12.07.2021 15:36
4 bin 870 yıl hapsi istenen Ankaway kurucusu Düzyol: Kimseyi dolandırmadım, System.String[]

ESKİŞEHİR'de kurdukları 'Ankaway' isimli saadet zinciriyle üye toplayıp, bu kişilere internetten reklam izleyerek yatırdıkları paraya karşılık yüzde 45 kar vaadinde bulunup dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Eren Düzyol, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

ESKİŞEHİR'de kurdukları 'Ankaway' isimli saadet zinciriyle üye toplayıp, bu kişilere internetten reklam izleyerek yatırdıkları paraya karşılık yüzde 45 kar vaadinde bulunup dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Eren Düzyol, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne 4 bin 870 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Düzyol, "Dava tarihine kadar kimsenin alacağı kalmayacak. 4 dolandırıcılık davasından beraat ettim. Kişilerin mağduriyetlerini giderdim, kimseyi dolandırmadım" dedi.

Eren Düzyol, 2016 yılında 'Ankaway' adlı şirket kurup, aynı isimde internet sitesi açtı. Bu site üzerinden çeşitli duyurularla üye toplayıp, üyelere 4 ayda günde 4-12 reklam izleyerek yüzde 45 kazanç sağlayacakları vadedildi. Üyelere paket satın almaları, her paketin 4 ay süreli olduğu, reklam izlenince 8 ile 11 TL para kazandıracağı söylendi. Sisteme giriş tutarı ise 2016 yılında 750 TL, 2017 yılında ise 1000 TL olarak belirlendi.

Bu sistemle en az 7 milyon TL toplandığı, şirketin kurucusu olan Eren Düzyol'un müşterilerin güvenini kazanmak için ilk birkaç ay hesaplarına düzenli olarak para yatırdığı ancak daha sonraki aylarda ödemesi gereken tutarı ödemediği iddia edildi. 2016 yılındaki dolandırıcılık iddialarına ilişkin mağdurların şikayet dilekçeleri üzerine, Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne, geçen Haziran'da Eren Düzyol'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında dava açıldı. Tutuksuz sanıkların her biri için de 4 bin 870 yıla kadar hapis istendi.MAĞDURLARIN PARALARININ ÖDENDİĞİNİ SÖYLEDİ'Ankaway' şirketinin kurucusu olan Eren Düzyol ise suçlamaları kabul etmedi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Düzyol, mağdur olan kişilerin paralarını ödemeye devam ettiğini, dava gününe kadarda 480 olan mağdur sayısının 100'e kadar düşeceğini öne sürdü. Düzyol, "2015 yılında Ankaway isimli bir şirket kurduk. Kişiler kurduğumuz bazı işlerden ek gelir elde ediyordu. 10 Mayıs 2017 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağırıldım bu konuyla alakalı. Ben başsavcılığa gittiğim zaman dekontları da yanımda götürdüm. Ben o esnada tutuklandım. 17 Kasım 2017 tarihinde tahliye oldum. Bu süreçte ben mağdur oldum diyen kişilerin paralarını ödemeye devam ettim, ödemeye de devam ediyorum. Ben cezaevindeyken adamın biri 'maddi manevi yıpranma payı olarak 100 bin TL' isterim yazmış. Yani gerçek alacaklıların dışında da cezaevine girdiğim için para isteyenler oldu. Bu sene olay yeni yapılmış gibi haberim çıktı. Olay 2017 yılında gerçekleşmiştir, 4 yıldır adli kontroldeyim. Türkiye'yi terk etmedim. İddia edildiği gibi bir dolandırma söz konusu değil" diye konuştu.'3 MİLYON LİRA ÖDEDİM'Hakkında açılan davayla ilgili de konuşan Düzyol, şunları söyledi: "İddianamede yazan 11 milyon 400 bin TL girmiş, 11 milyon 200 bin TL çıkmış. Benim bu mağdurlara 2017'den 2021'e kadar ödediğim toplam para 3 milyon TL oldu. Kalanları da ödemeye devam ediyorum. Arkamda bıraktığım 1 milyon 500 bin TL alacak var ve hepsinin de karşısına çıkıyorum. Ben 2017 yılında tutuklandığım zaman Eskişehir'de 7 tane marketim vardı. Hepsi çalışıyordu. 'Marketleri kapattı ve dolandırdı' gibi bir durum söz konusu değil. Ben 4 senedir insanların ödemelerini yapıyorum. Ankaway ile alakalı kamu davası var. 19 Kasım 2021 tarihinde ilk celsesi görülecek. Ondan önce hakkımda açılan bütün dolandırıcılık davalarından da beraat ettim. Kişilerin mağduriyetlerini giderdim. Zararlarını giderdim ve ağır ceza mahkemelerinden beraat ettim. Kimseyi dolandırmadım. Böyle bir amacım da olmadı."4 BİN 870'ER YIL HAPİS İSTENİYOR

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yedi kişinin mağdur, bir kişinin müşteki-şüpheli ve 479 kişinin de müşteki olarak yer aldığı iddianamede kurucu Eren Düzyol (38), kardeşi Ersin Düzyol (36), kayınbiraderi Halil Başoğlu (27), yazılımcı Muhammet Satıroğlu (27) ile şirket çalışanları Delil Ertuğrulhan Ay (29), Kadir Turgut (42), Murat Turgut (44), Sadettin Er (41) ve Savaş Işık (45) sanık olarak yer alıyor. Tutuksuz sanıklar hakkında her mağdur-müşteki adına 3 yıldan 10 yıla kadar, toplamda her sanık için 1461 yıldan 4 bin 870'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Davanın tutuksuz sanıkları 19 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.


4 bin 870 yıl hapsi istenen Ankaway kurucusu Düzyol: Kimseyi dolandırmadım

Dolandırıcılık, Eren Düzyol, Eskişehir, Ankaway, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 bin 870 yıl hapsi istenen Ankaway kurucusu Düzyol: Kimseyi dolandırmadım - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

'Yok artık' denilecek her çirkinliği yaptılar! Yıldız futbolcu Rashford'a mide bulandırıcı saldırı 15:34 'Yok artık' denilecek her çirkinliği yaptılar! Yıldız futbolcu Rashford'a mide bulandırıcı saldırı Delta ve Delta Plus bitmeden yeni kabus! Hindistan'ın başı şimdi de Kappa varyantıyla belada 15:19 Delta ve Delta Plus bitmeden yeni kabus! Hindistan'ın başı şimdi de Kappa varyantıyla belada Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı 14:47 Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı
Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor 14:03 Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor Şevval Sam ve Olgun Şimşek, vefat eden Hasan Saltık için düet yaptı 13:43 Şevval Sam ve Olgun Şimşek, vefat eden Hasan Saltık için düet yaptı SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular 13:38 SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular
Siyah-Beyazlılar, Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak 13:23 Siyah-Beyazlılar, Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak Kerem Kamışlı, Marcus Aral tarafından denize atılmasından sonra özel koruma tuttu 13:16 Kerem Kamışlı, Marcus Aral tarafından denize atılmasından sonra özel koruma tuttu

Son Dakika Haberleri
15:36 Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı
15:31 Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı
15:03 4 Büyükler buluşuyor! Başkanlar sorunları canlı yayında tartışacak
14:54 Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu
14:02 Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor
13:59 Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş
13:45 İngilizler yine olay çıkardı! Bu kez 14-15 yaşlarındaki bir taraftarı öldüresiye dövdüler
13:41 İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler
13:40 Tosucuk'un ağabeyi Fatih Aydın için de iade işlemleri başlatıldı! 4 kişilik ekip Uruguay'da
13:23 Siyah-Beyazlılar, Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak
Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı         
15:36
Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı         
15:31
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor         
14:21
Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş         
14:00
İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler         
13:41
Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş         
13:37
Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar         
13:22
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı         
11:52
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada         
11:49
Yakın çevresine Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti         
11:42
ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı         
11:16
1.2 milyon dolarlık ayakkabı! Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabılar satışa çıkıyor 1.2 milyon dolarlık ayakkabı! Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabılar satışa çıkıyor         
10:26
Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi         
09:59
Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı         
23:11
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 15:44:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 bin 870 yıl hapsi istenen Ankaway kurucusu Düzyol: Kimseyi dolandırmadım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement