4 Bin Aile Halep'ten Tahliye Edilecek
44 dakika önce
Suriye makamları Halep'teki hasarlı binalarda yaşayan 4 bin aileyi tahliye edecek.
Suriye
makamları Halep'teki hasarlı binalarda yaşayan 4 bin aileyi tahliye edecek.
Suriye medyasında yer alan habere göre, Suriye makamları ülkenin kuzeyindeki Halep şehrinde 10 bin hasarlı binada yaşayan 4 bin aileyi tahliye edecek. Haberde, ailelerin evleri tamir edilinceye veya yeniden inşa edilinceye kadar insanlara yardım edileceği bildirildi.
Halep şehrinin doğusunda Cumartesi günü Salahuddin Mahallesinde 5 katlı hasarlı bir binanın çökmesi üzerine içinde yaşayan 11 kişi hayatını kaybetmişti. Halep'te 2016'dan sonra birçok aile diğer bölgelerde kiraların yüksek olması nedeniyle büyük ölçüde hasar görmüş evlerine geri dönmek zorunda kalmışlardı. - ŞAM
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:07 Kaynak: İHA
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