4 BİN GENCİN YARIŞTIĞI İYİLİK ŞAMPİYONASI'NDA KAZANANLAR BELLİ OLDU - Son Dakika
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4 BİN GENCİN YARIŞTIĞI İYİLİK ŞAMPİYONASI'NDA KAZANANLAR BELLİ OLDU

01.10.2022 13:05

Tuzla Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle İstanbul etabında gerçekleştirdiği İyilik Şampiyonası'nda ödül kazanan takımlar açıklandı.

Tuzla Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle İstanbul etabında gerçekleştirdiği İyilik Şampiyonası'nda ödül kazanan takımlar açıklandı. Şampiyona kapsamında, 4 bin genç kurdukları bin takım ile 11 farklı görevde yarıştı. Tüm kategorilerde başarılı olan gençlere ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, düzenlenen törenle verdi. Gençlerin iyilikte yarıştığı İyilik Şampiyonası'nda ödül kazanan takımlar belli oldu. Şampiyonanın İstanbul ayağı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleşen basın toplantısıyla duyurulmuştu. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 4 bin genç kendi aralarında kurdukları bin takım ile 11 farklı görevde yarıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın her hafta sosyal medya üzerinden duyurduğu hadi gülümse, gülümseten kutu, kitap toplama, en sevdiğini paylaş gibi görevleri yerine getirerek en çok puanı toplayan takımlar büyük ödüllerin sahibi oldu. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül töreninde lise ve üniversite kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllerini Tuzla Belediye başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın elinden aldı.

'GENÇLER, TÜM DÜNYADA İYİLİĞİ YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN YARIŞTILAR'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, '4 bin gencimizin bin takım kurarak yarıştığı İyilik Şampiyonasını ödül töreni ile birlikte taçlandırdık. İyilik Şampiyonası her ne kadar yarışmada olsa tam bir bir sosyal sorumluluk projesiydi. İyilik gibi çok evrensel bir kavramı topluma yaymak, gençler arasında iyiliği daha bulaşıcı hale getirmek için gayret ediyoruz diye başlamıştık. Şampiyonaya katılan tüm gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hem medeniyetimiz adına hem de evrensel değerlerle, tüm dünyaya iyiliği yaygınlaştırmak gibi güzel bir kulvarda yarıştı gençler. Onlarla gurur duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum' dedi.

ŞAMPİYONA BOYUNCA İYİLİK BİRİKTİRDİLER

İyilik Şampiyonası'nın lise kategorisinde birinci olan takımda bulunan 16 yaşındaki Bengi Su, 'Yarışmaya sosyal medyadan görerek katıldık. Lise öğrencilerine yurt dışına çıkma fırsatı verdiğini gördük. İlgimizi çekti. Görevlere baktığımız zaman insanlarla sürekli iletişim halinde olmamız gibi görevleri gördüğümüzde çok heyecanlandık. Yarışma esnasında bu görevleri yaptığımız zaman çok güzel anılar biriktirdik' diye konuştu.

Lal Er ise, 'Birinci olduğumuz için çok mutluyuz. Çok eğlendik. İyilik Şampiyonası 20 sene içerisinde Türkiye'nin en büyük faaliyetlerinden birisi olacak. Biz bunun ilkinin birincisiyiz. Bu yüzden ekstra mutluyuz' ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

İstanbul, İyilik, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 BİN GENCİN YARIŞTIĞI İYİLİK ŞAMPİYONASI'NDA KAZANANLAR BELLİ OLDU - Son Dakika

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