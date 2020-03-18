4 bin işçi "korona virüse" karşı termal kamerayla kontrol edilerek fabrikaya alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel 4 bin işçi 'korona virüse' karşı termal kamerayla kontrol edilerek fabrikaya alınıyor - Son Dakika

4 bin işçi "korona virüse" karşı termal kamerayla kontrol edilerek fabrikaya alınıyor

31 dakika önce

- 4 bin işçi "korona virüse" karşı termal kamerayla kontrol edilerek fabrikaya alınıyor KARDEMİR yönetimi işçi ve şoförleri termal kamera ile kontrol ettikten sonra fabrikaya alıyor Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.

- 4 bin işçi "korona virüse" karşı termal kamerayla kontrol edilerek fabrikaya alınıyor

KARDEMİR yönetimi işçi ve şoförleri termal kamera ile kontrol ettikten sonra fabrikaya alıyor

KARABÜK - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesaiye gelen işçiler termal kamerayla, yük almaya gelen tır sürücüleri ise ateş ölçüm aletiyle kontrol edildikten sonra fabrikaya alınıyor.

Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de bir vakanın ölümüyle sonuçlanan korona virüs tedbirleri kapsamında Karabük'te işçilerin yoğun olduğu fabrikalarda da önlemler üst seviyeye çıkarıldı. KARDEMİR yönetimi ve Özçelik-İş Sendikası yöneticileriyle yapılan toplantının ardından şirketin dışarıyla bağlantılı tüm giriş kapılarında, şirket dışından gelen araç şoförleri ve ziyaretçilerin ateşleri, güvenlik görevlileri tarafından termal kamerayla ölçülüyor. 3 Vardiyalı sistemin bulunduğu ve yaklaşık 4 bin civarında işçinin çalıştığı servisle mesaiye geldiği KARDEMİR'de işçiler servis araçlarından inmeden temassız ateş ölçerlerle kontrol edilirken, giriş kapılarında da işçiler termal kameralarla kontrol ediliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında personelin şirket sahasına girişlerde kullandığı parmak okutma uygulamasına da ara verilirken, kart okuma sistemi ile personel giriş çıkışlarının yapılması sağlanıyor.

4 bin işçi korona virüse karşı termal kamerayla kontrol edilerek fabrikaya alınıyor

Karabük, İşçi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:37 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu 4 bin işçi "korona virüse" karşı termal kamerayla kontrol edilerek fabrikaya alınıyor Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü         
16:18
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum         
15:26
Erdoğan Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti         
14:29
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı         
11:15
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 20:08:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 bin işçi "korona virüse" karşı termal kamerayla kontrol edilerek fabrikaya alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]