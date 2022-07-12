4 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 100 BİNE ULAŞTI - Son Dakika
Üye Girişi

4 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 100 BİNE ULAŞTI

12.07.2022 12:43

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu sürüyor.

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu sürüyor. Mahallenin yaklaşık 4 bin olan nüfusu, bayramda 100 bine ulaşırken, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, "Akyaka'yı bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle bir sonraki kuşağa aktarmak hepimizin ana hedefi olmalı" dedi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılı Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluk, devam ediyor. Bayram tatilinin 4'üncü gününde akın akın Muğla'ya gelen yerli turistler, kara yolunda uzun kuyruklar oluşturdu, günübirlik tatilcilerin gözdesi Akyaka'da yoğunluk oluştu. Mahallenin yaklaşık 4 bin olan nüfusu, 100 bin kişiye ulaştı. Güvenlik tedbirini en üst seviyeye çıkaran Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sürekli devriye görevinde bulunarak trafikte yaşanan yoğunluğu önlemeye çalışıyor.

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, "Akyaka, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada barındırıyor. Bayram tatili nedeniyle yaşanan yoğunluk sürüyor. Mahallemizin nüfusu şu an yaklaşık 100 bine ulaştı. Misafirlerimizin doğaya olan hassasiyetini aynı şekilde sürdürmelerini rica ediyorum. Akyaka'yı bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle bir sonraki kuşağa aktarmak hepimizin ana hedefi olmalı. Akyaka'da 22 özel güvenlik, 12 zabıta 26 temizlik işçisi, 4 çöp toplama aracı ve 12 personeli ile 1 çöp treyleri görev yapıyor " dedi.

YORUMLAR
500
BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı: Dünya Nüfusu 15 Kasım 2022'de 8 Milyar Kişiye Ulaşacak BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı: Dünya Nüfusu 15 Kasım 2022'de 8 Milyar Kişiye Ulaşacak FATİH'TE 562 BİN DOLAR İLE 100 BİN EURO BULANAN KASAYI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI FATİH'TE 562 BİN DOLAR İLE 100 BİN EURO BULANAN KASAYI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 100 BİNE ULAŞTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İbrahim Reis'i İran'da buluşacak! Masada kritik konular var
13:00 Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu
12:57 Dünyanın en ölümcül köpekbalığı Mako, Akdeniz'e giriş yaptı! En son Barcelona kıyılarında görülen köpekbalığı panik yarattı
12:50 Guardiola'yı bisiklet sürerken yakalayan adamın tavrı tecrübeli hocanın tepkisini çekti! İspanyol çalıştırıcının mutsuz hali kameralara yansıdı
12:35 Dağ aslanı kurt kapanına düşerse... Nefes kesen mücadele hayran bıraktı
12:23 Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
12:18 Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı
12:04 Fındık bahçesinde elektrik çarptı! Eli tele temas eden çiftçi feci şekilde can verdi
12:02 Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 13:32:31. #1.12#
SON DAKİKA: 4 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 100 BİNE ULAŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement