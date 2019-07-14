4 bin köpek şampiyonluk için yarıştı

AVRUPA'nın en önemli uluslararası köpek fuarlarından 'Nürnberg CACİP 2019' bu yıl da büyük ilgi gördü.

AVRUPA'nın en önemli uluslararası köpek fuarlarından 'Nürnberg CACİP 2019' bu yıl da büyük ilgi gördü. 44'üncüsü yapılan ve iki gün süren fuarda 4 bin cins köpek birbirleriyle yarıştı.



'Uluslararası Güzellik Şampiyonu' olmak için sahneye çıkan köpekler birbirlerine karşı barışçıl tavırlarıyla dikkat çekerken sahipleri tarafından özenle yarışmaya hazırlandılar.



Sık sık tüyleri taranan ve özel gıdalarla beslenen köpeklerin yarışmasında doğal davranış, zarafet, uyum ve komutları yerine getirme gibi kriterlere göre değerlendirildi. Köpeklerin yarışını 20 bin kişi izledi.

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