Son Dakika Haberleri: 4 bin köpek şampiyonluk için yarıştı
Son Dakika Güncel Haber

4 bin köpek şampiyonluk için yarıştı

5 saat önce

AVRUPA'nın en önemli uluslararası köpek fuarlarından 'Nürnberg CACİP 2019' bu yıl da büyük ilgi gördü.

4 bin köpek şampiyonluk için yarıştı, System.String[]
AVRUPA'nın en önemli uluslararası köpek fuarlarından 'Nürnberg CACİP 2019' bu yıl da büyük ilgi gördü. 44'üncüsü yapılan ve iki gün süren fuarda 4 bin cins köpek birbirleriyle yarıştı.

'Uluslararası Güzellik Şampiyonu' olmak için sahneye çıkan köpekler birbirlerine karşı barışçıl tavırlarıyla dikkat çekerken sahipleri tarafından özenle yarışmaya hazırlandılar.

Sık sık tüyleri taranan ve özel gıdalarla beslenen köpeklerin yarışmasında doğal davranış, zarafet, uyum ve komutları yerine getirme gibi kriterlere göre değerlendirildi. Köpeklerin yarışını 20 bin kişi izledi.
Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var PKK'lı teröristlerin Hakkari'deki saldırısında yaralanan uzman çavuş kurtarılamadı Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:48:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 bin köpek şampiyonluk için yarıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]