4 bin lira için tartıştıkları kişinin evini pompalı tüfek ve tabancayla kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika

Antalya'da ev içerisinde 4 bin lira için tartışan 3 kişiden ikisi, apartmandan dışarıya çıkıp pompalı tüfek ve tabancayla tartıştıkları kişinin evini kurşun yağmuruna tuttu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1118 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşandı. İddiaya göre, evde oturan Adnan E. ile Çetin K. ve Erkan Ö. arasında iddiaya göre 4 bin lira yüzünden tartışma çıktı. Bunun üzerine Çetin K ve Erkan Ö. apartmandan sokağa çıkıp pompalı tüfek ve tabancayla Adnan E.'nin bulunduğu daireye ateş etmeye başladı. Mermi ile saçmalar daire ve sokaktaki park halinde bulunan iki araca isabet ederken, şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda saldırıya uğrayan Adnan E., ifadesi için polis merkezine götürülürken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA