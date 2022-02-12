Üye Girişi
4 bin lira için tartıştıkları kişinin evini pompalı tüfek ve tabancayla kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika

4 bin lira için tartıştıkları kişinin evini pompalı tüfek ve tabancayla kurşun yağmuruna tuttular

12.02.2022 01:28
4 bin lira için tartıştıkları kişinin evini pompalı tüfek ve tabancayla kurşun yağmuruna tuttular

Antalya'da ev içerisinde 4 bin lira için tartışan 3 kişiden ikisi, apartmandan dışarıya çıkıp pompalı tüfek ve tabancayla tartıştıkları kişinin evini kurşun yağmuruna tuttu.

Antalya'da ev içerisinde 4 bin lira için tartışan 3 kişiden ikisi, apartmandan dışarıya çıkıp pompalı tüfek ve tabancayla tartıştıkları kişinin evini kurşun yağmuruna tuttu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1118 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşandı. İddiaya göre, evde oturan Adnan E. ile Çetin K. ve Erkan Ö. arasında iddiaya göre 4 bin lira yüzünden tartışma çıktı. Bunun üzerine Çetin K ve Erkan Ö. apartmandan sokağa çıkıp pompalı tüfek ve tabancayla Adnan E.'nin bulunduğu daireye ateş etmeye başladı. Mermi ile saçmalar daire ve sokaktaki park halinde bulunan iki araca isabet ederken, şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda saldırıya uğrayan Adnan E., ifadesi için polis merkezine götürülürken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Pompalı Tüfek, Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 bin lira için tartıştıkları kişinin evini pompalı tüfek ve tabancayla kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
00:56 Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak
23:55 Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
23:22 Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi
23:07 Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
22:20 Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi
22:13 Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 01:39:08. #1.11#
SON DAKİKA: 4 bin lira için tartıştıkları kişinin evini pompalı tüfek ve tabancayla kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement