Denizli'de "Gasp edildim" diyerek ortalığı ayağa kaldıran genç kız, yardıma gelen ekipleri hayrete düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de "Gasp edildim" diyerek ortalığı ayağa kaldıran genç kız, yardıma gelen ekipleri hayrete düşürdü

28.12.2022 12:17

Denizli'de 4 bin TL'sinin bıçak zoruyla maskeli bir erkek tarafından gasp edildiğini ileri süren genç kız, daha sonra kendisine yardıma gelen ekiplere şikayetçi olmak istemediğini söylemesiyle şaşkınlık yarattı. Genç kız, gözyaşı dökerek, "Konuşmak istemiyorum, bu olay kapanacak" diyerek karakola gitmeyi reddetti.

Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Saltak Caddesi üzerinde yürürken gaspa uğradığını iddia eden A.G.K. (24), 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

4 bin lirası bıçak zoruyla gasp edilen genç kız, şikayetçi olmamak için ağladı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yürürken yanına yaklaşan, yüzü maskeli bir erkeğin kendisine bıçak çektikten sonra 4 bin TL'sini gasp ettiğini öne süren A.G.K.'nin yardım talebi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, şüphelinin yakalanması için genç kızdan bilgi almak istedikleri anda beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Bir anda sinir krizi geçiren genç kız, ekiplerin yardımını geri çevirerek gitmelerini istedi. Yanında babası olan genç kızın verdiği tepki sonrası hayrete düşen ekipler, kendisiyle tekrar konuşarak olayı anlamaya çalıştı.

4 bin lirası bıçak zoruyla gasp edilen genç kız, şikayetçi olmamak için ağladı

"ŞİKAYETÇİ OLMAK İSTEMİYORUM"

Bir yandan bölgede şüphelinin bulunması için çalışan ekipler, bir yandan da kızı ikna etmeye çalıştı. A.G.K., olayın daha fazla büyümesini istemediğini söyleyerek, "İstemiyorum lütfen, ben kimseyle görüşmek ve şikayetçi olmak istemiyorum. Allah'ım ya Rabb'im, kimseyle konuşmak istemiyorum" dedikten sonra polislerin kayda alınma talebine ise, "Kayıtlara girmesin, silinebiliyorsa silinsin. Ben hiçbir şey istemiyorum. Baba sen de polisler de gidecek ve bu olay kapanacak. Tutanak tutulabiliyorsa tutalım, ben de imzalayayım ama bu konu hakkında size gelmek istemiyorum" sözlerinden sonra ağlamaya başladı.

4 bin lirası bıçak zoruyla gasp edilen genç kız, şikayetçi olmamak için ağladı

BABASI DA ANLAM VEREMEDİ

İlginç hareketler sergiledikten sonra şikayetçi olmamak için direnen genç kızın yanında bulunan babası da olaya anlam veremedi. Çalışmalarını sonlandıran ekipler, tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanılan gaspın gerçek mi yoksa komplo mu olduğu merak konusu oldu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
500
Denizli'de 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı Denizli'de 1 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı Tırla çarpışan minibüsteki 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Tırla çarpışan minibüsteki 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 'Gasp edildim' diyerek ortalığı ayağa kaldıran genç kız, yardıma gelen ekipleri hayrete düşürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:29 Kafasına aldığı darbe sonrası yere yığılan ünlü golcü, ayağa kalktıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırdı
11:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gözlerden uzak yaşayan kız kardeşinin tek bir pozu var
11:22 Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önerisine sıcak bakmadı: İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır
11:05 Antalya'da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık! "Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım" diyerek 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı
11:01 ABD'de hayatı kabusa çeviren kar fırtınasında can kaybı 65'e yükseldi, birçok kentte yağma olayları başladı
10:54 Dünya gündemine oturdu! Luka Doncic'in yaptıkları NBA tarihinde daha önce görülmedi
10:50 Kan donduran görüntüler! Çocuklarının ağızlarını bantlayıp çakmakla yaktılar
10:40 Denizli'de "Gasp edildim" diyerek ortalığı ayağa kaldıran genç kız, yardıma gelen ekipleri hayrete düşürdü
10:13 Prof. Dr. Ünlügenç: Adana'da 6.5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz
19:45 Hükümetten milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek açıklama! Gözler maaş zammına çevrilmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 12:31:06. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de "Gasp edildim" diyerek ortalığı ayağa kaldıran genç kız, yardıma gelen ekipleri hayrete düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement