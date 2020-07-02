4 bin nüfuslu beldede filyasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

4 bin nüfuslu beldede filyasyon çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı 4 bin nüfuslu Taşoluk beldesinde filyasyon çalışmaları devam ederken, karantinadaki beldede jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı 4 bin nüfuslu Taşoluk beldesinde filyasyon çalışmaları devam ederken, karantinadaki beldede jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.

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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon (salgın hastalığın kaynağını bulmak) ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi sebebiyle Taşoluk beldesi 2 Temmuz itibarıyla karantina altına alındı. Karantina kapsamında beldenin giriş ve çıkışlarındaki yollar toprak dökülerek kapatılırken, belde de aynı zamanda ekmek ve market gibi zaruri ihtiyaçların karşılanması için dışarı çıkılmasına izin veriliyor. Jandarma ekipleri tarafından ayrıca beldede geniş güvenlik önlemleri de alındı.


Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer'de beldeye giderek alınan güvenlik önlemlerini yerinde gördü. İncelemelerde bulunan Kaymakam Demirer'e, filyasyon da görevli ekipler tarafından bilgi verildi.


Öte yandani beldede her Perşembe günü kurulan halk pazarı bu hafta kurulmazken, ilerleyen haftalarda da karantina dönemi boyunca kurulmayacağı öğrenildi. Ayrıca beldede fırın ve marketler dışındaki diğer işletmeler kapanırken, düğün, nişan ve sünnet gibi organizasyonlarda geçici süre ile yasaklandı. - AFYONKARAHİSAR

Sinanpaşa, Jandarma, Taşoluk, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 22:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 4 bin nüfuslu beldede filyasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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