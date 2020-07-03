4 bin nüfuslu beldede Korona karantinası devam ediyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı yaklaşık 4 bin nüfuslu Taşoluk beldesinde Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin ölmesi ve vakalarda artış yaşanması üzerine belde geçtiğimiz gün karantinaya alındı. Filyasyon çalışmalarının devam ettiği beldenin giriş ev çıkışları kapatılırken, jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.



Sinanpaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon (salgın hastalığın kaynağını bulmak) ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi sebebiyle yaklaşık 4 bin nüfuslu Taşoluk beldesi önceki gece itibarıyla karantina altına alındı. Karantina kapsamında beldenin giriş ve çıkışlarındaki yollar toprak dökülerek ve dubalar konularak kapatılırken, jandarma tarafından geniş güvenlik önlemlerin alındı. Beldeye giriş çıkış yapanların belgeleri jandarma ekipleri tarafından titizlikle kontrol edilip aynı zamanda araçlarda bulunanların ateş ölçümleri yapılıyor. Belde de aynı zamanda ekmek ve market gibi zaruri ihtiyaçların karşılanması dışında sokağa çıkılmasına izin verilmiyor.



Öte yandan, beldede tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sokağa çıkmalarına, çalışacakları yere gitmelerine izin veriliyor. Ayrıca özel izinleri olan kamu görevlileri, gıda gibi ürünlerinin karşılanması için taşımacılık yapan kişilerde beldeye giriş çıkış yapabiliyor. - AFYONKARAHİSAR