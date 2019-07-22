Son Dakika Haberleri: 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

2 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde, bir kamyonette gümrük kaçağı 4 bin paket kaçak sigara bulundu.

4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Hatay'ın Hassa ilçesinde, bir kamyonette gümrük kaçağı 4 bin paket kaçak sigara bulundu.
Hassa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kamyoneti Aktepe Mahallesi'nin sınır hattı yakınlarında durdurarak arama yaptı.
Dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş gümrük kaçağı 4 bin paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü M.C. gözaltına alındı.
Şüphelinin, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Jandarma, Hatay, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçaktan atıldığı tahmin edilen buz kütlesi evin çatısını delerek odanın içine düştü Son dakika! Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları yayımlandı Adnan Oktar duruşması aralıksız 44 gün sürecek! İran'ın el koyduğu İngiliz tankerinin içinden ilk fotoğraf yayınlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 17:07:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]