Son Dakika Haberleri: 4 Bin Polisle Yapılan 'Narko Timsah' Operasyonuna 121 Tutuklama

4 Bin Polisle Yapılan 'Narko Timsah' Operasyonuna 121 Tutuklama

36 dakika önce

BURSA'da 3 gün önce 4 bin polisle gerçekleştirilen 'Narko Timsah' operasyonunda gözaltına alınan 206 kişiden 121'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4 Bin Polisle Yapılan 'Narko Timsah' Operasyonuna 121 Tutuklama, System.String[]
BURSA'da 3 gün önce 4 bin polisle gerçekleştirilen 'Narko Timsah' operasyonunda gözaltına alınan 206 kişiden 121'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Şubat günü, 4 bin polisle kentte bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük operasyonu düzenledi. Özel harekat polisi, 5 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, kent merkezi ile 17 ilçede, yüzlerce adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyon kapsamından ev, iş yerleri araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 206 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 206 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 121'i uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı, 85 kişiye ise uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:47 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa
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