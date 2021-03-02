4 bin TL için amcasının oğlunu silahla tehdit eden sanığa 2 yıl 1 ay hapis - Son Dakika

Kayseri'de 4 bin TL borcu olan amcasının oğlunu ödemesi için silahla tehdit eden şahsa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık A.D. ve amcasının oğlu müşteki S.D. katıldı. Ayrıca sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada kendisini savunan sanık A.D., "Eski beyanlarım aynen geçerlidir. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Ayrıca amcasının oğlu olan sanık A.D.'den şikayetçi olmayan müşteki S.D., sanığın ateş ettiğini görmediğini söyleyerek, "Ayrılalım diye arkadan ateş etmiş. Zaten olaydan 2 gün sonrada barıştık. A.D. isimli şahıs benden para istedi. Sonra vereceğimi söyledim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Olay öncesinde paramı hazırla diye telefonuma mesaj gönderdi. Şikayetçi değilim. Kendisi ile barıştık" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık A.D.'ye 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. - KAYSERİ